Selçuklu’da okullarda temizlik seferberliği başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 12 Eylül’de başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki okullarda ot temizliği ve yıkama çalışması yaparak okulları eğitime hazır hale getiriyor.

Selçuklu Belediyesi eğitime olan desteğini her fırsatta sahadaki çalışmalarıyla ortaya koymaya devam ediyor. Bu çerçevede 12 Eylül’de ülke genelinde başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okul bahçelerinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda 200 okulda suyla yıkama çalışması ile birlikte bahçe ve çevredeki otların temizlik çalışması tamamlanmış olacak. Çalışmalar çerçevesinde okul bahçelerindeki temizlik ekiplerince de okul bahçeleri kurumuş otlardan arındırılırken mıntıka temizliği ve temizlik araçlarının süpürmesinin ardından okul bahçesi arazözlerle yıkanıyor. Yine okul çevrelerinde biriken çöp ve moloz yığınları temizlik araçlarıyla kaldırılarak okulların bulunduğu bölgelerin estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Okulların eğitim yılına hazırlanması çalışmasında ise Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı 2 ekip, 16 personel hummalı bir şekilde görev yapıyor.

“Tüm çabamız çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alması”

Eğitime olan önceliklerini her fırsatta ve platformda ortaya koyduklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “12 Eylül’de eğitime başlayacak olan öğrencilerimizin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda okullarını kullanabilmeleri amacıyla okullarımızın çevre temizliğini gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için belediye olarak bize nerede ihtiyaç varsa orada yer almak için gayret ediyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar ile okullarımızın yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıklı girmesini sağlıyoruz. Bu çalışmalar belediyemizin bir geleneği haline de geldi. Tüm bu çalışmalarımız göz aydınlığımız olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması içindir. Ben bu vesile ile 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.