Selçuklu’da okullar eğitime hazır

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi sınıflar için seferber oldu. İlçe genelindeki okullarda ilaçlama ve yıkama çalışması yapıldı.

Selçuklu Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda 21 Eylül tarihinde açılacak okullarda dezenfektan çalışması gerçekleştirdi. Okul içi ve bahçeleri ilaçlı su ile yıkanarak temizlendi. Öğrencilerin eğitim göreceği sınıflar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken eğitime merhaba diyecek birinci sınıflar ve okul öncesi öğrenciler için okul hazır hale getirildi.

“Her öğrencimizin sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz”

Selçuklu Belediyesi’nin eğitime olan önceliğini sürdürdüğünü ve bunu bir misyon haline getirdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “21 Eylül’de eğitime başlayacak öğrencilerimizin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda okullarını kullanabilmeleri amacıyla okullarımızın çevre temizliğini gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için belediye olarak nerede bize ihtiyaç duyulursa her zaman onların yanındayız. Kapsamlı yürüttüğümüz çalışmalar ile okullarımızın yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıklı girmesini sağlıyoruz. Pandemi koşulları sebebiyle şimdilik ilkokul birinci sınıfların eğitime başlıyor. Sonrasında diğer öğrencilerimiz de inşallah okullarına dönecekler. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyor pandemisiz ve sağlıklı günlere de en yakın sürede kavuşmamız duasında bulunuyorum” dedi.