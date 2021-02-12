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Selçuklu’da masa tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

KONYA 12.02.2021, 16:02
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Selçuklu’da masa tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

8 Kategoride mücadele edilen turnuvaya yaklaşık 400 sporcu katıldı. Birinciye, bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye ise akıllı saat ödüllerinin verildiği turnuvada final maçları büyük heyecana sahne oldu.

“Türkiye’yi daha büyük bir Türkiye yapma hedefiyle çalışıyoruz"

Selçuklu Belediyesi’ne düzenlenen organizasyon nedeniyle teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Bir insanı yetiştirmek bir çocuğu yetiştirmek kolay değil, sıkı bir antrenmanla bir çalışmayla başarı elde etmek elbette bir çaba ister. Bu noktada ailelerimizin çok büyük fedakârlıklarının olduğuna eminim, bu çocuklarımızı buralara getiriyorlar, birlikte eşlik ediyorlar ve bu mutluluğu, onuru yaşıyorlar. Çocuklarıyla bu derece ilgilenen ve çaba sarf eden ailelerimizi de tebrik ediyorum, inşallah çocuklarımızın her alanda başarılarını ve mutluluklarını görürsünüz, olimpiyatlarda yarıştıklarını görürüz kızlarımızın ve evlatlarımızın. Hedefimiz büyük çünkü biz Türkiye’yi daha iyi ve büyük bir Türkiye yapmak için uğraşıyoruz. Kendi kabuğunu kırmış ve kendini daha büyük hedeflere odaklamış çocuklarımıza ve gençlerimize bu ülkeyi emanet etmek istiyoruz. O yüzden bugün bu salonda bir başlangıcın belki imzasını atıyoruz. Bu birinci, ikinci ve üçüncüler sizin hayatınızda sürekli liderlikleriniz olsun inşallah. Hepiniz bizim gönlümüzde birincisiniz, bugün bence burada ödül almayan hediye almayan kardeşlerimiz var, onlar da bu çabanın içerisinde olarak biz de varız dediler, hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Hepsinin yolları açık olsun, bahtları açık olsun diyorum ve bugün burada bulunmamızı sağlayan başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Masa Tenisi için özel mekan oluşturacağız"

Selçuklu Belediyesi olarak Masa Tenisi Turnuvası’na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün hakikaten çok güzel, şenlik havasında bir günü yaşıyoruz. Aslında sadece bugün değil bir haftadır burada şenlik havasında maçlar yapıldı. Sporcularımız müsabakaya yapmayı çok özlemişler. Aileleri, hocalarımız, antrenörlerimiz, hakemlerimizde aynı şekilde onların heyecanı paylaştılar. Selçuklu sporun ve sporcunun her zaman yanında. Selçuklu belediyesi Spor Kulübü olarak her zaman spor adına en iyi şeyleri yapmanın gayreti içerisindeyiz. Lansman programını yaptığımız Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi inşallah Türkiye’nin en kapsamlı en büyük sporcu seçme yetiştirme merkezlerinden bir tanesi olacak. Biz ortaya büyük bir hedef koyduk ve artık olimpiyatlara şampiyon yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Merkezimizde kulübümüz, gençlik spor il müdürlüğümüz, belediyelerimizle birlikte organizasyonlar yapmak istiyoruz. Ben buradan bir müjdeyi de vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde masa tenisi için de özel bir mekanı hazırlamanın sözünü verdik. Gençlerimiz, çocuklarımız bu mekanda her zaman masa tenisi oynasınlar ve masa tenisi şampiyonlarını inşallah Konya’dan Selçuklu’dan yetiştirelim istiyoruz. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Selçuklu Belediyesi, sporun her zaman yanında"

Konya Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise, “Selçuklu Belediyemizin 25 Kasım’daki Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin lansman programına katıldım. Gerçekten o lansman programını da gururla izledik ve Selçuklu’nun spordaki hedeflerinin büyüklüğünü gördük. Selçuklumuz sporda marka bir şehir oldu. Konya’mıza bu marka değeri sağladıkları için belediye başkanımıza ve değerli ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Bizlerde tüm kurumlarımızla birlikte Konyamızı sporun başkenti yapmak için bütün gayretlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben bu vesileyle tekrardan bu turnuvanın düzenlenmesinde katkısı olan herkese şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Turnuvayı kategorilerinde şampiyon olarak tamamlayan sporcular şu şekilde; Küçükler Kız Kategorisi Şampiyonu Gülce Dönmez, Küçükler Erkek Kategorisi Şampiyonu Bora Çelik, Yıldızlar Kız Kategorisi Şampiyonu Ayşe Nisa Seren, Yıldızlar Erkek Kategorisi Şampiyonu Mustafa Efe Alaybeyoğlu, Genç Erkekler Kategorisi Şampiyonu Kaan Şalvarcı, Büyük Erkekler Kategorisi Şampiyonu Hamza Çalışkan, Büyük Bayanlar Kategorisi Şampiyonu Serap Demir, Erkek Veteranlar Kategorisi Şampiyonu Mesut Barkale. Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye giren sporcular ödüllerini protokolün elinden aldı. Müsabakalarda mücadele eden otizimli iki katılımcı da başarı sevinci yaşadı.

Selçuklu Belediyesi Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ak Parti İl Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, SOBE Vakıf Başkanı Mustafa Ak, Konya Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan’ın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sporcular ve aileleri katıldı.
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