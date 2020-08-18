Selçuklu’da korona denetimleri sürüyor
KONYA’NIN SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER İLÇE GENELİNDE KORONA VİRÜS DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. ZABITA EKİPLERİ MARKETLER, LOKANTALAR VE KUAFÖRLERDE DENETİM YAPARAK ESNAFLARA MASKE, MESAFE VE HİJYEN UYARILARINDA BULUNDU.
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde korona virüs denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri marketler, lokantalar ve kuaförlerde denetim yaparak esnaflara maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu.
Tüm dünyayı sarsan korona virüsle mücadele devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler mücadele kapsamında belirlenen noktalarda maske, hijyen ve mesafe denetimleri yapıyor. Zabıta ekipleri marketlerde özellikle manav reyonlarında çalışanlar ile kasiyerlerin eldiven kullanımını denetlerken, sosyal mesafe uyarıları ve dezenfektan stantlarının da kontrolünü yaptı. Ekipler market işletmecilerine kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulundu. Lokantalarda yapılan denetimlerde ise her masada dezenfektan olması, masa düzeninin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirilmesi ve çalışanların hijyen kurallarına uygun çalışması kurallarına dikkat edildi. Lokantalarda da sosyal mesafe ve hijyen kuralına aykırı olan hususlar noktasında uyarılar yapıldı. Zabıta ekipleri kuaförlerde ise müşteriler arasında sosyal mesafe olması, tek kullanımlık havluların kullanılması kurallarına dikkat etmeleri noktasında uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan iş yerlerine ise cezai işlem uygulandı. Selçuklu Belediyesi zabıta ekipleri virüsle mücadele kapsamında belirlenen yerlerde virüs denetimini sürdürecek.
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