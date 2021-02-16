Selçuklu’da kar mesaisi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için gün boyunca ekiplerini seferber etti.

Konya’da etkili olan kar yağışı ile birlikte Selçuklu Belediyesi karla mücadele seferberliğine başladı. Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale ekipleri kar yağışı ile birlikte 7 gün 24 saat görev yapıyor. Aralıksız süren kar yağışına karşı acil müdahale ekiplerince, yol açma çalışmaları ve oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapılıyor. İlçede şu ana kadar merkez ve kırsal mahallelerde kapalı olan yollarda trafik akışı sağlandı. Kar yağışının daha etkili olduğu kırsal mahallerde de ekipler buzlanmaya karşı koordineli olarak çalışıyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 11 tuzlama, 8 greyder, 11 kepçe, 1 kar rotatifi ve 113 personelle yürüttüğü çalışmalara, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaklaşık 300 personelle kaldırım temizleme desteği veriyor.

Acil müdahale ekipleri gece gündüz görev başında

Konya’da özlenen kar yağışının geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, il genelinde başlayan yoğun kar yağışının vatandaşları olumsuz etkilenmemesi için tüm ekiplerin vardiyalı olarak 24 saat mesai yaptıklarını belirtti. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde ana arterler başta olmak üzere kırsal mahallelerde de yoğun çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Kar yağışının daha etkili olduğu dış mahallerde de ekipler yol açma çalışmaları ile birlikte buzlanmaya karşı koordineli olarak çalışıyor. Şuana kadar dış mahallelerde kapalı olan yollarda trafik akışımız sağlanmıştır. İlçemiz genelinde hemşehrilerimizin sıkça kullandığı güzergahları da temiz tutabilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kış mevsiminin getirdiği iklim şartlarına göre daha öncesinden tedbirlerimizi aldık. Bu doğrultuda Acil Müdahale Merkezimizi oluşturduk. Ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına bağlı olarak gece gündüz görev başındalar” şeklinde konuştu.