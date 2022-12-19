Selçuklu’da “İlk oyum Erdoğan’a ilk oyum AK Parti”ye programı

AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları tarafından “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti”ye programı gerçekleştirildi.

AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti”ye programı Selçuklu Belediyesi Yeni Nesil Şehir Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Programda AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek gençlerle bir araya geldi. Gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Özer ve Pekyatırmacı, gençlere kendi hayatlarından ve siyasi kariyerlerinden bahsetti, onlardan gelen soruları cevapladı.

“Gençlerimize her daim güveniyoruz”

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de gençlerle buluşmanın oldukça verimli olduğuna dikkati çekerek, “ Gençleri dinlemenin yapılan işlerde önemli bir belirleyiciliği var. Bizler de her fırsatta onlarla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize giden yolda gençlerimiz bizim yol arkadaşlarımız. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti her zaman gençlerin yanında onların hizmetinde. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı genç kardeşlerimiz için seferber etmenin gayretinde olacağız” dedi.

“Gayret bizden, takdir Allah’tan”

Türkiye Yüzyılı’nın inşasında gençlere sonuna kadar güvendiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bizim anlatacağımız o kadar çok veri, o kadar çok done var ki bunları iyi bilmemiz ve iyi ifade etmemiz, anlatmamız gerekiyor. Bu noktada görevimiz ağır, sorumluluğumuz büyük ama inşallah 2023’de yaptığımız bu çalışmalar bize en güzel neticeyi de kazandıracak. Buna sonuna kadar inanıyoruz. Bizim üzerimize düşen çalışmak, gayret etmek ve sebepleri en güzel şekilde yerine getirmek, doğru yolda, doğru istikamette hareket etmek. Netice, takdir Allah’tan. Mutlaka Allah çalışanın ve iyi işler yapanın yanındadır ve yardımcısıdır. Bizim de her zaman inşallah Allah yardımcımız. Buna da sonuna kadar güveniyoruz” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın gençliğe olan hizmetleri ortada”

Türkiye’de ilk defa oy kullanacak gençlerin seslerini en fazla duyurabildikleri teşkilatın, AK Parti teşkilatları olduğunu ifade eden AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere olan sevgisi ortada ve gençliğe olan hizmetleri her zaman takdire şayan. Cumhurbaşkanımız gençleri büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları olarak görüyor. Bize düşen O’nun sevgisine ve teveccühüne layık olmak” şeklinde konuştu.