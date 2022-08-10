Selçuklu’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler mahalle ve sokaklarda böcek ve sineklere karşı gece gündüz ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Selçuklu Belediyesi sağlıklı ve temiz bir çevre için yaz başında başlattığı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre ve yeşil alanda oluşan sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin tüm noktalarında program dahilinde yürütülen çalışmalarda 6’şar ekip toplam 24 personel görev alıyor. Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürütüyor. Sabah saat 06.00-10.00 ve akşam saat 18.00-23.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla 6 ilaçlama ekibi, ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor.

Belediye sınırları içerisinde ilaçlama çalışmalarında koordineli bir şekilde yeşil alan ve park alanlarında böceklere karşı ilaçlama çalışması yürüten Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de 6 ekip 18 personelle gece saat 22.00 sabah 06.00 ile sabah 07.30 akşam 17:30 saatlerinde çift vardiya sistemiyle ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.