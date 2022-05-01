Selçuklu’da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, düzenlediği Teravih Buluşmaları ve cami sonrasında Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve ikramlarıyla geleneksel Ramazan atmosferini çocuklara yaşattı.

Selçuklu Belediyesi’nin geleneği haline gelen Teravih Buluşmaları, bu Ramazan ayında pandeminin gölgesinden kurtularak coşkuyla yaşandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın farklı mahalle ve camilerde cami cemaatiyle bir araya geldiği Teravih Buluşmaları’nda Selçuklu Sanat Akademisi tarafından oynatılan Hacivat-Karagöz oyunu çocuklardan ve mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

“Hemşehrilerimizle birlikte dolu dolu ve bereketli bir Ramazan geçirdik”

Ramazan coşkusunun hemşehrileriyle birlikte daha bereketli yaşandığına dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Dolu dolu bir Ramazan’ı geçirdik ve sonuna geldik. Ramazan ayı içerisinde iftarlarda ailelerimizin evlerine misafir olduk. Özellikle şehit ailelerimizin, engelli ailelerimizin ve yetim çocuklarımızın bulunduğu evlerimize misafir olduk. Ve teravih programlarında da çok sayıda mahallemizde hem cemaatimizle buluşma imkanımız oldu hem de Sanat Akademimizin hazırladığı Hacivat-Karagöz gösterileriyle çocuklarımızla eğlenceli, güzel vakitler geçirme imkanımız oldu. Güzel dolu dolu, bereketli bir Ramazan’ı hep birlikte geçirdik elhamdülillah” dedi.

Vatandaşlar ve çocuklar, Teravih Buluşmaları sonrası Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve geleneksel ikramlardan oldukça memnun kaldıklarını ve bir dahaki Ramazan ayında yeniden görmek istediklerini ifade ederek, Başkan Pekyatırmacı’ya bu uygulama sebebiyle teşekkürlerini iletti.