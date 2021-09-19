Selçuklu’da Dumlupınar Pazar Yeri tamamlanıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı Dumlupınar Pazar Yerini modern bir kapalı pazar haline getiriyor.

Selçuklu Belediyesi ilçe genelinde bulunan pazar yerlerini modern bir görünüme dönüştürmeye devam ediyor. Daha önce Kosova, Bosna Hersek ve Özalkent Pazar Yerlerinde yapılan kapalı pazar yeri çalışması Dumlupınar Mahallesi Pazar Yerinde de yapılıyor. Vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı pazar yeri, yapılan çalışma ile kapalı pazar haline getirilecek. Dumlupınar pazar yeri 8 bin 677 metrekare alana sahip. İlçe genelinde bölge halkının ve pazar esnafının kullanım kolaylığı açısından tercih ettiği fonksiyonel kapalı semt pazarlarına Dumlupınar Semt Pazarı da eklenerek hizmet kalitesi artırılmış olacak. Modern altyapının fonksiyonel tasarımla birleştiği Dumlupınar Semt Pazarı kazandırdığı görsel estetiğin yanı sıra mevsim itibariyle yaz ve kış aylarında da kullanım kolaylığı sağlıyor. Ocak ayı itibariyle başlayan pazar yerindeki çalışma 11 milyon 694 bin 980 TL’ye mal olacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı pazar yerinde yapılan çalışmaları inceleyerek, pazar yerinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dumlupınar pazarının vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir pazar yeri olduğunu belirten Ahmet Pekyatırmacı, pazarın modern görünümüyle mahalle görüntüsüne estetik katacağını söyledi.

“Selçuklu’da pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturma gayretindeyiz”

Semt pazarlarının mahallelerde alışveriş konforu sağlamanın yanı sıra modern görüntüsü ile mahallelerin görünümünü güzelleştirdiğini ifade eden Pekyatırmacı, “Selçuklu’daki pazar yerleri önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu amaçla daha önce Bosna Hersek, Özalkent, Kosova Mahallelerimizde bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayacak fonksiyonel kapalı semt pazarı kazandırmıştık. Bu konforu diğer mahallelerimize de kazandırmak amacıyla yeni projeler geliştiriyoruz. Dumlupınar’da hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı pazar yerini bu manada kapalı pazar haline getiriyoruz. Yapımı devam eden Dumlupınar Kapalı Pazarı ile hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesini sağlayacağız. Pazar yerlerimizi en kısa zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” şeklinde konuştu.