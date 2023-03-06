Selçuklu’da depremzede çocuklar ve aileleri için moral etkinliği

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Konya’ya gelen depremzedelere moral vermek için anne-çocuk etkinliği düzenliyor.

Türkiye, depremin yaralarını sarmak için birçok kurum ve kuruluş seferber olurken, Konya’da da özellikle depremzede çocukların, yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Selçuklu Belediyesi de ilçede misafir edilen depremzede vatandaşlara yönelik olarak anne çocuk etkinliği düzenliyor. Selçuklu Kongre Merkezinde Sanat Akademisi bünyesinde gerçekleşen etkinliklerle depremin psikolojik etkilerinin azaltılmasını hedefliyor. Yaklaşık 8 hafta boyunca devam edecek etkinlikler çerçevesinde Nasrettin Hoca tiyatro gösterisi, pandomim gösterisi, el sanatları, resim atölyesi etkinliği ve Hacivat Karagöz gösterisi ile aileler ve çocuklar moral buluyor. Hafta sonu gerçekleşen etkinliğe katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı depremzede ailelerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı onlarla birlikte etkinliklere katıldı.

“Bütün gayretimiz evlatlarımızı mutlu etmek için”

Ülke olarak son yüzyılın en büyük depremini yaşadığımızı ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Devlet-millet dayanışması ile zor günleri hep birlikte aşmak için gayret ediyor, evlerini terk etmek zorunda kalan depremzede kardeşlerimizi şehrimizde ağırlıyoruz. Tabi bu süreçte özellikle de çocuklarımız derinden etkilendi. Selçuklu Belediyesi olarak bizlerde onlara bir nebze moral verebilmek adına Selçuklu Sanat Akademimiz bünyesinde Selçuklu Kongre Merkezinde çeşitli etkinlikler düzenliyor onları en iyi şekilde ağırlamak için gayret gösteriyoruz. Anne-çocuk etkinliğine katılarak evlatlarımız ve ailelerinin mutluluğuna şahit oldum. Bütün gayretimiz yaraları sarmak ve evlatlarımızı mutlu etmek için. İnşallah çocuklarımızın yüzünden gülümseme hiç eksik olmasın” diye konuştu.