Selçuklu’da cuma geleneği devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Yazır Mahallesi Beyazıd Cami’sinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Yazır Mahallesi oldu. Namaz öncesi Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Müftülüğü tarafından “Çanakkale ve Deprem Şehitleri” için anma programı gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Selçuklu Müftüsü Bekir Derin Çanakkale ve Deprem Şehitleri için dua etti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı, Beyazıd Camii’nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

“Cuma Buluşmaları hizmet planlamamıza katkı sağlıyor”

Selçuklu’da Cuma’nın bereketini Yazır Mahallesinde yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’da hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaya ve her fırsatta mahallelerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ve halkımızın yoğun ilgisi ile devam eden Cuma Buluşmaları ile yaptığımız hizmetleri hemşehrilerimize anlatırken yapılacak çalışmalarla ilgili de onların görüş ve önerilerini dinliyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberlik ruhu ile ilçemize güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların yaklaşan Ramazan Ayı’nı da tebrik etti.