Selçuklu’da Cuma Buluşmaları devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları” çerevesinde 1. Organize Sanayi Saray Camii’nde organize sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları’nın bu haftaki adresi 1. Organize Sanayi Bölgesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, 1. Organize Sanayi Saray Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından sanayi esnafıyla görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Cuma Buluşması’nda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti.

“İşbirliği ve uyum içerisinde Konya’mız için çalışıyoruz”

Selçuklu’nun daha da yaşanabilir bir ilçe olması için her görüşe değer verdiklerini, Cuma Buluşmaları ile ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizin yaşam standardının yükselmesi için Konya Büyükşehir Belediyemizle de işbirliği ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu noktada en büyük destekçimiz hemşehrilerimiz. Birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak her fırsatta onlarla bir araya geliyor öneri, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bu buluşmalar Selçuklu’da ortak aklın ve istişare kültürünün yaşatılmasına katkı sağlarken, hemşehrilerimizle olan bağlarımızın daha da güçlenmesine de vesile oluyor. Allah beraberliğimizi daim eylesin" dedi.