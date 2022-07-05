Selçuklu’da çocuklara "Hacivat-Karagöz" gösterisi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sanat Akademisi yaz tatili boyunca Kur’an Kurslarında eğitim alan çocuklara yönelik olarak Nasrettin Hoca ve Hacivat-Karagöz gösterisi düzenliyor.

Selçuklu Belediyesi yaz tatilinde dini eğitim için cami ve Kur’an Kurslarına giden çocuklara yönelik olarak etkinlikler düzenliyor. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen programlar çerçevesinde çocuklara “Hacivat-Karagöz” ve Nasrettin Hoca gösterisi gerçekleştiriyor. Çocukların büyük ilgi gösterdiği programlar ilki Sancak Mahallesi Altınoluk Kur’an Kursu’nda başladı. Etkinlikte sahne alan Nasrettin Hoca sorduğu çeşitli bilmeceler ile çocukları hem düşündürdü hem de eğlendirdi. Hoca, etkinliğin sonunda çocukları şeker ile ödüllendirdi. Nasrettin Hoca’nın ardından Hacivat- Karagöz gösterisi ile devam eden etkinliği çocuklar ilgi ile takip etti.

Çocukların yaz dönemi eğitimlerini daha motivasyonu ve eğlenceli hale getirmenin amaçlandığı etkinlikler hem merkez hem de dış mahallerde 40 gün boyunca 60 Kur’an Kursu’nda yapılacak 120 gösterim ile devam edecek. Etkinlikle Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi almak için camilere gelen çocuklar keyifli vakit geçirecekler.

Selçuklu Belediyesi olarak çocuklara yönelik faaliyetlere önem ve öncelik verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sanat Akademimiz bünyesinde kültürümüzün önemli değerlerinden olan “Hacivat-Karagöz” ve Nasrettin Hoca’yı çocuklarımıza tanıtmak ve yaz döneminde dini eğitim alan çocuklarımıza bu dönemi daha eğlenceli hale getirmek amacıyla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizleri de mutlu ediyor. Tüm çocuklarımıza keyif dolu bir tatil dönemi diliyorum” dedi.