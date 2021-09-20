banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Selçuklu’da Bisiklet ve Kaykay Parkı açılıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Selçuk Mahallesinde yapımı tamamlanan Bisiklet ve Kaykay Parkı 22 Eylül Çarşamba günü açılıyor.

KONYA 20.09.2021, 15:07
Selçuklu’da Bisiklet ve Kaykay Parkı açılıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Selçuk Mahallesinde yapımı tamamlanan Bisiklet ve Kaykay Parkı 22 Eylül Çarşamba günü açılıyor.

Selçuklu’da yaşam kalitesini arttıran ve tüm sakinlerinin ihtiyaçlarını gözeterek yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, ikincisini Selçuk Mahallesi’nde inşa ettiği Bisiklet ve Kaykay Parkını düzenlenecek program ile açıyor. Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yıl Sancak Mahallesine de hem bölge sakinlerinin hem de çocukların bisiklet ve kaykay ile vakit geçirebilecekleri park kazandırılmıştı. 5 bin 283 metrekare alanda yer alan kaykay parkı içerisinde 2 masa tenisi, 2 satranç, 1 bocce, çizgi oyun grupları alanı, 3 trambolin, 375 metre koşu yolu, 30 metrekare çıplak ayakla yürüyüş alanı ve parkurları izlemek için seyir tepesi bulunuyor. Parktaki toplam yeşil alan ise 2 bin 180 metrekare.

“Selçuk Bisiklet ve Kaykay Parkımız da Selçuklumuza çok yakıştı”

Selçuklu’da çocuk ve gençlere yönelik yatırımlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Daha önce Sancak Mahallemize yaptığımız bisiklet ve kaykay parkı çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Bunun üzerine Selçuk Mahallemize de çocuklarımızın rahatlıkla bisikletlerine binebilecekleri, kaykaylarıyla rahatlıkla kayabilecekleri çok güzel bir parkın yapımına başladık ve kısa sürede tamamladık. Parkımız 40 geleneksel oyununun çocuklarımız tarafından oynayabileceği farklı istasyonlardan oluşuyor. Yine vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman yalınayak yürüyebilecekleri, parkurlar üzerinde inşallah günün stresini günün elektriğini burada atmış olacaklar. Hem çevre düzenlemesi ile hem yürüyüş parkuruyla, bisiklet ve kaykay parkıyla Konya’da, Konya’mızın merkezinde inşallah bir cazibe merkezi olacak. 22 Eylül de açılışını gerçekleştireceğimiz Selçuk Mahallesi Bisiklet ve Kaykay Parkımız şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0