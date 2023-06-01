Selçuklu’da atık toplama yarışmasında dereceye giren okullar belli oldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin yeni nesillerde sıfır atık bilincinin artırılması amacıyla düzenlediği okullar arası sıfır atık yarışmasında kazanan okullar belli oldu. 103 okulun toplamda 117 bin 675 kilogram atık topladığı yarışmada ilkokul kategorisinde Hakim Ömer Onsun İlkokulu, ortaokul kategorisinde Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu, lise kategorisinde ise Dolapoğlu Anadolu Lisesi 1. oldu.

Selçuklu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesine düzenlediği “Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması” ile de katkı sağlıyor. Bu çerçevede Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Selçuklu’da bulunan resmi ve özel okulların ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerini kapsayan ve "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" sloganı ile düzenlenen atık toplama yarışmasında dereceye giren okullar belli oldu. Sıfır atık ve çevre bilincinin oluşmasının hedeflendiği yarışmaya 78 bin 107 öğrenci katılım sağladı. En çok atık toplayan okulun 1. olduğu yarışma sonucuna göre ilkokul kategorisinde Hakim Ömer Onsun İlkokulu 9 bin 877 kilogram, ortaokul kategorisinde Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu 8 bin 865 kilogram, lise kategorisinde ise Dolapoğlu Anadolu Lisesi 3 bin 142 kilogram atık (kağıt, karton, plastik, cam, metal) toplayarak 1. olmayı başardı. Yarışmada 103 okul düzenli atık vererek 117 bin 675 kilogram geri dönüştürülebilir atık topladı.

İlkokul kategorisinde Özel İdare 100. Yıl İlkokulu 2., Şehit Osman Demir İlkokulu 3., ortaokul kategorisinde Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 2., Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu 3., lise kategorisinde ise Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2., Dursun Fakih Anadolu Lisesi 3. oldu. Yarışmada dereceye giren okullara ödülleri 7 Haziran’da düzenlenecek programda takdim edilecek. Yarışmaya katılan tüm okullara ve en fazla atık toplayan sınıfa verilmek üzere; ilkokul kategorisinde zeka oyunları seti, ortaokul kategorisinde stem robotik kodlama seti, lise kategorisinde top seti olarak ödülleri verilecek. Ayrıca 1. olan okul sıfır atık pikniği, 2. olan okul Konya Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi, 3. olan okula da masa tenisi düzeneği hediye edilecek.

“Tüm okullarımız ve çocuklarımızı çevre duyarlılıkları nedeniyle kutluyorum”

Selçuklu’da bugüne kadar sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik birçok örnek çalışma yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Geleceğe miras olarak bırakacağımız en önemli değerlerden biri hiç şüphesiz temiz bir çevre. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarını önemli bir politika haline getirdik ve bu misyona uygun olarak eğitim çağındaki çocuklarımızda çevre duyarlılığının artırılması için birçok faaliyet yürütüyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’müzün koordinasyonunda ilçemizde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerimize yönelik sıfır atık yarışmasını başlatmıştık. Yarışmamıza okullarımız ve öğrencilerimizden yoğun ilgi oldu ve binlerce kilogram geri dönüştürülebilir atık çocuklarımız tarafından toplanarak ekonomiye kazandırılarak aynı zamanda sıfır atık hareketine önemli bir destek sağlanmış oldu. Ben dereceye giren tüm okullarımız ve öğrencilerimizin yanı sıra yarışmaya katılarak Selçuklu’daki sıfır atık hareketine destek veren tüm okullarımızı ve öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.