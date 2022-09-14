Selçuklu’da atık kumbaram projesi yoğun ilgi görüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin sıfır atık çalışmaları içerisindeki örnek uygulamalardan olan“Atık Kumbaram” projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahallesindeki “Atık Kumbaram” noktasını ziyaret ederek atık noktasına gelen vatandaşlarla sohbet etti. Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz Temmuz ayında Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirdiği “Atık Kumbaram” projesiyle sıfır atık çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe sakinlerinden de yoğun ilgi gören projenin başvuru noktalarından bir tanesi olan Bosna Hersek Mahallesindeki “Atık Kumbaram” noktasına ziyarette bulundu. Bosna Hersek Mahallesinde bulunan “Atık Kumbaram” istasyonuna gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Pekyatırmacı ilçe sakinlerinin projeden duydukları memnuniyeti kendilerinden dinleyerek duyarlılıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

“İlçe sakinlerimizin ilgisi bizi memnun ediyor”

Sıfır Atık programı çerçevesinde “Atık Kumbaram” projesini Konya’da başlattıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu ilçemizde şu anda iki noktada Atık Kumbaram Projesi çerçevesinde kabinlerimizi kurduk. Personellerimiz yerlerini aldılar. Bu projeyle birlikte artık geri dönüştürülebilen atıklarını bize getiren vatandaşlarımıza verdiğimiz atık kumbaram kartlarıyla birlikte onlara her getirdikleri kağıt, plastik, metal, cam ürünler için artık bir kumbaraya para yatırmış olacağız. Onların ekonomilerine katkı sağlamış olacağız. Bu manada ilk pilot uygulamalarımızdan bir tanesi de Bosna Hersek Mahallemizde gerçekleştirildi. Şu ana kadar yaklaşık bir aylık süre zarfında Bosna Hersek Mahallemizde ve Aydınlıkevler Mahallemizdeki atık kumbaram merkezlerimize 500’ün üzerinde vatandaşımız gelerek kayıtlarını yaptırdı, kartlarını aldı ve 9 bin kilogram geri dönüştürülebilen atığı şu ana kadar toplamış bulunuyoruz. 9 bin kilogram geri dönüştürülebilen atıkla birlikte buraya kayıt yaptıran ve bizden atık kumbaram kartı alan vatandaşlarımızın bütçelerine de 7 bin 500 TL civarında bir katkıyı sunmuş bulunuyoruz. Ben tüm hemşerilerimizi, hem çevreye olan duyarlılıkları noktasında çok daha yüksek bir hassasiyete davet ediyorum. Hem de atık kumbaram merkezlerimize getirecekleri geri dönüştürülebilir atıklarıyla birlikte ekonomilerine az da olsa katkı sağlayabileceklerini ifade ederek bu merkezlerimize davet ediyorum. İnşallah atık kumbaram merkezlerini şehrimizin farklı noktalarında da gerçekleştirerek bu projeyi büyütmeyi, geliştirmeyi planlıyoruz. Sıfır atıkla ilgili çalışmalarımızda sitelerde koyduğumuz kafes çalışmaları yine tekstil atıklarını toplamak için ana güzergahlara koyduğumuz tekstil atığı getirme merkezleri, yine aynı şekilde parklarımızda ve alışveriş merkezlerimize yakın bölgelerde koyduğumuz atık getirme merkezleri gibi atık kumbaram merkezleriyle birlikte hem geri dönüştürülebilen ekonomiye tekrar katılabilecek olan atıkların geri dönüşümüne katkı sağlamış oluyoruz, hem hemşehrilerimizin ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Ben bu noktada bütün hemşehrilerimizi çevreye karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Atık merkezlerimize geldikleri zaman buradan kartlarını alıp getirdikleri cam, metal, kağıt ve diğer dönüştürülebilir atıklar için de ekonomilerine az da olsa katkı sunmak için burada hazır olduğumuzu ifade ediyorum” şeklinde konuştu.