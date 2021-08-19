Selçuklu’da aşı çalışmaları sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi aşı seferberliğine destek olmak amacıyla belediye hizmet binasında aşı uygulamasına devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü ile mücadelede aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Selçuklu Belediyesi aşılama kampanyalarına hizmet binası içerisinde kurduğu aşı stantları ile destek oluyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin tarafından belediye hizmet binasında gerçekleştirilen aşı uygulaması birinci doz, ikinci doz ya da üçüncü doz zamanı gelen personele ve vatandaşlara gerçekleştiriliyor. 2 gün boyunca Selçuklu Belediyesi hizmet binasında devam edecek olan aşı uygulamasından belediye personeli ve aşı olmak isteyen vatandaşlar yararlanabilecek. Ekipler isteğe göre Sınovac ya da Biontech aşısı uyguluyor. Kronik hastalığı ya da alerji öyküsü olan vatandaşlar ise hastaneye yönlendirilerek aşılarının hastane ortamında yapılması sağlanıyor.

“Kısıtlamalı günlere dönmemek için duyarlı olalım”

Aşının virüse karşı en etkili çözüm olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu sürecin nereye gideceğini kestiremiyoruz. Bildiğimiz tek şey şu an en koruyucu etken olan aşı yaptırmak. Bu konu şu an herkesin neredeyse milli bir görevi haline geldi. Son yaşanan süreçte gördük ki aşı karşıtı olan kimseler bir gün geliyor bu virüse yakalanıyor ve geri dönülemez bazı süreçleri başlatmış oluyorlar. Mümkün olduğu kadar aşı olmamız ve çevremizdekileri bu konuda uyarmamız gerekiyor. Belediye olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle aşıyı personelimizin ve vatandaşın ayağına kadar getirdik. Tüm hemşehrilerimizi belediye hizmet binamızda kurulan aşı standına aşı olmaya bekliyorum. Tekrardan kısıtlamalı günlere dönmemek adına lütfen duyarlı olalım. Unutmayalım ki virüse karşı en etkili yöntem aşıdır” şeklinde konuştu.

Belediye hizmet binasına kurulan aşı standında aşı olmaya gelen belediye personeli ve vatandaşlar da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aşısını olan vatandaşlar aşı zamanı gelmesine rağmen aşı olmayan vatandaşlara da aşılarını olmaları hususunda uyarılarda bulundu.