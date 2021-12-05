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Selçuklu’da asfalt çalışmaları sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında planlanan asfalt çalışmalarını tamamladı.

KONYA 05.12.2021, 11:24
Selçuklu’da asfalt çalışmaları sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında planlanan asfalt çalışmalarını tamamladı.

Selçuklu Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yol yenileme çalışmaları kapsamında Şeker Tekke ve Çaldere caddelerinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Tekke caddesinde ve Harezmi sokakta 760 metre, Çaldere caddesinde 660 metre Esat sokakta ise 400 metre uzunluğundaki yollarda Fen İşleri ekipleri yola sıcak asfalt dökerek yenileme çalışması yaptı. Şehir merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra Büyükşehir yasasıyla birlikte Selçuklu’ya bağlanan mahallelerde de şehir merkezi standartlarını yakalamak amacıyla sezon başında planlanan yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler mevsim şartları uygun olduğu sürece asfaltlama çalışmalarına devam edecek.

“Mevsim şartları el verdikçe çalışmalarımız sürecek”

Selçuklu’da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’ya daha iyi hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, yaz boyunca ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmaları yaptılar. Şehircilik açısından Türkiye’nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu’da yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları sadece şehir merkezinde değil dış mahallelerimizde de yapıldı. Yıllık çalışma planını uygulayan fen işleri ekiplerimiz ilçemizin 72 mahallesinde altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuvar, kumlama, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Planladığımız tüm işlerimizi tamamladık inşallah şimdi de planımız dışında kalan, hemşehrilerimizin talepleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mevsim şartları el verdikçe de çalışmalarımız sürecek. Bu çalışmalarımızla fiziki belediyecilikte iddialıyız ve her çalışmamız Selçuklu’da yaşayan hemşehrilerimize her anlamda konforlu bir yaşam sağlamak için. Bu anlamda tüm faaliyet alanlarımızda ilçemiz için en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz“ şeklinde konuştu.

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