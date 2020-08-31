Selçuklu’da altyapı çalışmaları sürüyor
SELÇUKLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, İKİ AYRI SOKAKTA ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ.
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iki ayrı sokakta altyapı çalışmalarının ardından yol yenileme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler Haziran ayından bu yana 350 bin metrekare soğuk asfalt döktü.
Selçuklu Belediyesi ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler planlanan yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Parsana Mahallesi Zilkade Sokak ve Mine Sokak’da asfaltlama çalışması yaptı. Çalışmalarda vatandaşların hizmetine sunulan iki ayrı sokakta toplamda 2 bin 500 metrekare soğuk asfalt çalışması yapıldı. Selçuklu’ya daha iyi bir hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki farklı mahalle ve sokaklarda yapılan çalışmalarda sezon başlangıcı olan Haziran ayından bu yana toplamda 350 bin metrekare soğuk asfalt çalışması yaptı. Selçuklu Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde başlattığı asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kumlama, parke, bordür ve sathi kaplama çalışmalarını sezon boyunca sürdürecek.
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