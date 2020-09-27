Selçuklu’da ağaç budama çalışmaları sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi ağaçların ömrünü uzatmak ve hastalıklara karşı direncini artırmak için ilçede bulunan budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Tüm yıl boyunca devam eden çalışmalarla ve sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte caddeler, park ve yeşil alanlardaki ağaçlar ve bitkiler budanarak ağaç ve bitkilerin düzgün formda kalmaları amaçlanıyor. Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 20 personellik budama ekibinin çalışmalarına ise Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde bulunan ve elektrik tellerine yakınlıkları nedeniyle risk oluşturabilecek ağaçlarla devam etti.

Ekiplerin budadığı ağaçların dalları ise yongalama makinesiyle talaş haline getirilerek Park Bahçeler Ekiplerinin çalışmalarında kullanmak üzere depolanıyor. Ayrıca şekillendirme ve güvenlik amacı ile yapılan budamalar tüm yıl boyunca devam ediyor.