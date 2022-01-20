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Selçuklu’da 33 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2021 yılında yapılan çalışmalar kapsamında 33 bin 860 ton atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

KONYA 20.01.2022, 12:53
Selçuklu’da 33 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2021 yılında yapılan çalışmalar kapsamında 33 bin 860 ton atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüğü sıfır atık çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam ediyor. Selçuklu’da sıfır atık uygulamaları kapsamında ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, atık pillerin toplanması, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, tekstil/giysi atıklarının toplanması, atık ilaçların toplanması, kompost üretimi ve akıllı atık toplama sistemi çalışmaları başarı ile sürdürülüyor. 2021 yılında başarı ile sürdürülen çalışmalar 2022’de de artarak devam edecek. Sürdürülen örnek çalışmalar ile ilçede sıfır atık bilincini artarken, daha temiz ve yaşanabilir bir Selçuklu hedefine de katkı sağlanıyor. Sıfır atık uygulamalarını ilçe genelinde yaygınlaştırmak için de yoğun bir şekilde çalışan Selçuklu Belediyesi 2021 yılı içinde yaklaşık 33 bin 860 ton değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Toplamda; 2 milyon 630 bin kg sera gazı emisyonunun azaltımı sağlanırken, 98 milyon 57 bin 500 kwh enerji tasarrufu, 58 bin 750 metreküp depolama alanı tasarrufu, 142 bin 625 varil petrol tasarrufu ile 6 bin 200 kg hammadde tasarrufu sağlandı. Ayrıca 191 bin 250 adet ağacın kesilmesi önlendi.

“Selçuklu’da sıfır atık bilinci artıyor”

Selçuklu’da sıfır atık bilincinin arttırılması için de eğitim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda ilçede Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından eğitim çalışmaları veriliyor. 2021 yılında Selçuklu’da bulunan 142 sitede, 3 AVM’de, 4 parkta, 1 festivalde ve belediye hizmet binasında stant kurulup ve 125 bin 886 kişiye bilgilendirme yapıldı. Yürütülen çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgiler veren ekipler, vatandaşlardan da çalışmaların desteklenmesini istiyor. İhtiyacı tespit edilen noktalara atık toplama materyallerini de bırakan ekipler sistemin en yüksek verimle çalışması için denetimlerini sürdürüyor. İlçede 850 adet ambalaj atıkları toplama kafesi, 13 bin 500 adet iç mekan kutusu, 140 adet cam kumbarası, 410 adet sıfır atık toplama ünitesi, 556 adet atık tekstil/giysi kumbarası, 20 adet atık ilaç kutusu ve 16 adet mobil atık getirme merkezi ile değerlendirilebilir atıklar kaynağında ayrı toplanıyor.

"Sıfır atık bilinci geleceğin teminatıdır"

Sıfır atık seferberliği kapsamında Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar birçok örnek çalışma yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Emine Erdoğan Hanımın önderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın büyük destekleri ile sürdürdüğümüz sıfır atık çalışmalarımızı 2022 yılında da aynı kararlılıkla sürdürmenin gayreti içinde olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak yerel yönetimlerde "Sıfır Atık Belgesi’ni alan ilk belediyeyiz ve bu başarımızı daha da taçlandırmak var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız gelecek nesillere temiz ve daha yaşanabilir bir Dünya bırakmak. Bu noktada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu kapsamda yıl boyunca ilçemizde vatandaşlarımıza sıfır atığı anlatmaya onları bilgilendirerek onların desteklerini isteyecek ve uygulamayı ilçemizde daha da yaygınlaştırmak için çalışacağız" dedi.

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