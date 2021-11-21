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Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sarayköy’de belirlenen alanda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

KONYA 21.11.2021, 10:46
Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sarayköy’de belirlenen alanda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır atık çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre ve Sıfır Atık Platformu üç bin fidanı toprakla buluşturarak çevreye olan duyarlılığını ortaya koydu. Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sarayköy mahallesinde belirlenen alanda üç bin fidanı 2 bin 600 gönüllünün katılımıyla dikti. Takkeli dağın eteğindeki alanda Park ve Bahçeler ekiplerinin hazırladığı alanda Karaçam ve Sedir fidanı ile birlikte badem ve palamut tohumları ekiplerin yardımıyla doğaya kazandırdı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’da adına belirlenen fidanı dikerek can suyu verdi.

Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra AK Parti Selçuklu ilçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyeleri katıldı.

“Hedefimiz Takkeli Dağ’ı yeşile bürümek”

Çevre ve Sıfır Atık Platformunun organizasyonunda önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün Selçuklu ilçemizde Çevre ve Sıfır Atık Platformunun toplam 2 bin 600 gönüllüsü var artık. Bütün gönüllülerimizle birlikte fidan dikim sahamızda Çevre ve Sıfır Atık Platformunun gönüllü ormanında fidan dikim faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Üç bin tane fidanı toprakla buluşturuyoruz. İlçemizde her gün ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyoruz. En önemli hususlardan bir tanesi çevre, iklim değişikliği ile birlikte çevrenin ve doğanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bu yüzden burada yeni belirlediğimiz alanda platform üyelerimiz ile birlikte bu faaliyetlerimizi başlatmış olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de Çevre ve Sıfır Atık Platformuna üye olan her gönüllümüz için bir fidanı bu ormanda toprakla buluşturmuş olacağız. Hedefimiz Konya’mızda özellikle Selçuklu ilçemizin hemen batı kısmında yer alan Takkeli Dağ ve civarındaki alanda bütün alanlarımızı ağaçlandırmak ve Konya’mızdan bakıldığında yeşil dışında bir rengin görülmemesini istiyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Bayram havasında fidan dikim etkinliği yapıyoruz”

Takkeli Dağ’da yeşil dokunun her geçen gün artacağını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Takkeli Dağ’da geçen yıl önemli bir çalışmaya imza attık. Özellikle yönden dolayı ağaç yetişmeyen bölgelerde ekobox yöntemiyle fidanlarımızı diktik ve bir yılın sonunda gördük ki fidanlarımız burada toprağa alıştı ve yetişmeye başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte her yıl bu şekilde fidanlarımızı toprakla buluşturarak Takkeli Dağ’ın Konya’ya bakan tarafında yeşil dokuyu yıl yıl çoğaltarak oluşturmayı istiyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Ben buradaki ağaçlandırma faaliyetine katılan bütün gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bayram havasında bir fidan dikim etkinliği yapıyoruz. Burada 7’den 70’e çocuklarımız gençlerimiz yaşlılarımız herkes fidan dikmeye geldiler. Ayrıca platform yönetimi ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu faaliyetleri en güçlü şekilde devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda Başkan Pekyatırmacı platform üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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