Selçuklu’da 2022’de 4 bin 752 çiftin nikahı kıyıldı

Selçuklu Belediyesi Evlendirme Memurluğunda 2022 yılında 5 bin 67 çiftin nikah talebini kabul etti. Nikah talebi kabul edilen 4 bin 752 çift nikah masasına oturarak mutluluğa evet dedi. Yıl içerisinde 68 çift izin belgesi ile Selçuklu Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuru yaparken 631 yabancı uyruklu vatandaş da yine müracaatlarını yaparak Selçuklu’da evlendi. Nikah Memurluğuna başvuran 167 çift ise nikah işlemlerini başlatmasına rağmen evlenmekten vazgeçtiklerini belirterek, randevularını iptal etti. 80 çift ise Selçuklu Belediyesine yaptığı başvuru ile başka bir ilde nikahının kıyılmasını talep etti.

“Yeni evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, yıl içerisinde fırsat buldukça nikah kıyarak yeni evlenen çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Başkan Pekyatırmacı yaptığı açıklamada, “Toplumumuzun yapı taşını oluşturan aile kurumuna aracılık etmekten memnuniyet duyuyoruz. Evlilik kurumu sadece iki kişinin kurduğu bir yapı değil toplumun geleceğinin de inşa edildiği kutsal bir kurumdur. Bu manada temelinde sevgi, saygı ve hoşgörünün bulunduğu bir evlilik hayatı hem kendi dünyamızı hem de toplumsal hayatımızı güzelleştirir. Başvurularını belediyemize yapıp bu mutlu anlarına bizi de şahit eden tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bu güzel yuvalarında yetiştireceği çocukların vatana ve milletimize hayırlı evlatlar olmasını temenni ederiz” dedi.

2022 yılında Selçuklu Belediyesi’ne başvurarak evlenen tüm çiftlere Selçuklu Belediyesi tarafından Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.