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Selçuklu yatırımları masaya yatırıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi’ni ziyaret etti. Selçuklu Belediyesi’nin proje ve yatırımlarının değerlendirildiği toplantının ardından Başkan Altay meclis toplantısına katıldı.

KONYA 09.02.2022, 17:44
Selçuklu yatırımları masaya yatırıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi’ni ziyaret etti. Selçuklu Belediyesi’nin proje ve yatırımlarının değerlendirildiği toplantının ardından Başkan Altay meclis toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi’ni ziyaret ederek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Selçuklu Belediyesi’nin 2022 yılı proje ve yatırımları gerçekleştirilen toplantı ile masaya yatırıldı. Toplantıda Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Genel Sekreter Yardımcıları Şükrü Koyuncu ve Furkan Kuşdemir, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir’in yanı sıra Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları da hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte belediye personelini de çalışma ortamlarında ziyaret etti. Selçuklu Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısına da katılan Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya ve Selçuklu yatırımları hakkında meclis üyelerine bilgi verirken başarılı sporcular ödül törenine de katıldı.

Sözlerine kısa süre önce vefat eden Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi Osman Şimşek’e rahmet dileyerek başlayan Başkan Uğur İbrahim Altay, her yılın başında ilçeleri ziyaret etmeyi bir gelenek haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

“Amacımız tüm dünyaya Konya modeli belediyeciliği tanıtmak”

Konya’nın belediyecilik geçmişinin çok eski ve sağlam temellere dayandığının altını çizen Başkan Altay, “Başladığımızdan bu yana Konya’mız için yoğun bir çaba sarf ediyor, yaptıklarımızı da Konya modeli belediyecilik diye anlatmaya devam ediyoruz. Bu sadece bir slogan değil. Konya’da belediyecilik geçmişten bu yana bir model. Ben başkanımızın da ifade ettiği gibi 30 ülkeden bin 200’e yakın belediyenin yer aldığı Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı’nın yanı sıra Dünya Belediyeler Birliği Teşkilatı’nda eş başkanlık görevini yürütüyorum. Merkezi Barselona’da olan 240 bin üyesi olan bir birlik. İnşallah Temmuz Ağustos aylarında da Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı dönemsel olarak yürütmeye başlayacağım ve sonra görevimi Paris Belediye Başkanı’na devredeceğim. Bunu niye ifade ediyorum; Çünkü bu Konya modeli belediyeciliğini de biz hem Türk Dünyasında hem Dünya Belediyeler Birliği’nde anlatmaya gayret ediyoruz. Merkez ilçelerimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde birlik beraberlik içerisinde çalışmayı başarabiliyoruz. Birbiriyle rekabet eden değil birbirine destek olan bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyoruz. Hangi problem varsa bu ilçe belediyemizin sorumluluğunda demeden, hangi iş varsa ilçenin ya da Büyükşehir’in sorumluluğunda demeden konuları önceden istişare ederek sahada da birlikte hareket ederek şehrimizi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bunun sonucunda da Rabbim bir bereket veriyor. Konya kadim bir şehir ve Konyalı hemşehrilerimiz bize her zaman çok yüksek destek veriyorlar ve her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bu konuda elimizden geleni yapmak için sarf ediyoruz” dedi.

“Selçuklu çok iyi bir rotada yol alıyor”

Konya’nın AK Parti iktidarı döneminde yapılanlarla daha da ön plana çıktığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Konya geleneğiyle yaşayan bir şehir. Geçtiğimiz hafta gördük sokaklar cıvıl cvıldı. Çocuklarımız Şivlilik geleneğini yaşatmak için çok güzel fotoğraf kareleri verdiler. Yine Selçuklu Belediyemiz örnek bir Şivlilik programı ve çocuk festivali gerçekleştirerek 500 bin rakamını geçen bir katılıma ev sahipliği yaptı. Bu aslında yapılan organizasyonlara vatandaşımızın ne kadar büyük güven duyduğunu ve destek verdiğinin göstergesidir. Bilim, gastronomi, kitap günleri en son şivlilikle birlikte hem çocuklarımızla bir araya geldik hem de bu geleneği yaşatmak için çaba sarf ediyoruz. Aynı zamanda Konya modern bir şehir. Şöyle etrafınıza baktığınızda özellikle son dönemde AK Parti iktidarıyla yapılanlarla çok öne çıkmış bir şehir. İnşallah eksiklerini bir an önce tamamlamayı arzu ediyoruz. Tabii 31 ilçede hizmet yürütüyoruz ama Selçuklu’nun yeri bir başka. 2009’da bu salonlarda başlamıştık göreve. Rabbim nasip etti şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yürütüyoruz. Burada o dönemden itibaren destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza bugün de burada bulunan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bir taraftan da çok büyük bir mutluluk içerisindeyim. Aldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağından emin olduğum Selçuklu Belediye Başkanımız her gün çok güzel işlere imza atıyor. Başarılarının devamını diliyorum. Belediye meclisimizin de ona ne kadar büyük katkı verdiğinin farkındayım. Tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum emeğinize sağlık. Selçuklu çok iyi bir rotada yol alıyor. 2024 geldiğinde de birçok eksiğini, işini tamamladığı, sosyal ve kültürel etkinliklerin daha ön plana çıktığı bir Selçuklu’yu da hep birlikte görmüş olacağız” şeklinde konuştu.

“Konya tarihine geçecek önemli çalışmalara imza atıldı”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise “Başkanımız hem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak hem de Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) eş başkanı olarak hakikaten şehrimizde de ülkemizde de bütün dünyada da çok önemli çalışmalara imza atıyor. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden itibaren Konya’mıza çok değerli hizmetleri çok kısa süre içerisinde kazandırdı. Özellikle yıllardır beklenen ve artık bu işlerin sonuçlanması gerekir dediğimiz konularda çok hızlı bir şekilde adım atarak özellikle de bizim ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin başta dönüşümleri olmak üzere yine şehir merkezinde Mevlana çevresindeki kentsel dönüşüm faaliyetleri olmak üzere bunun yanında sadece merkezde değil merkez dışında da tüm ilçelerimizde, 28 ilçemizde de aynı şekilde aynı faaliyetleri çok hızlı bir şekilde sürdürerek Konya tarihine geçecek çok önemli çalışmaları, önemli hizmetleri çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirdi. İnşallah dönemin sonuna kadar bu çalışmaların hepsi sonuçlanmış olacak. Ben kendisine ve ekibine hem ilçemiz, hem şehrimiz hem de meclisimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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