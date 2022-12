Selçuklu ve Girne arasında kardeşlik köprüsü kuruldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Belediyesi arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem’in de katılımıyla kardeş şehir protokolü imzalandı.

Selçuklu Belediyesi tarihi köklerine vefa göstermeye devam ediyor. Bu anlayışla kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği ve kardeşliği geliştirmek için önemli bir adım daha atıldı. Selçuklu Belediyesi ve Girne Belediyesi imzalanan protokol ile kardeş şehir oldu. TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’in de hazır bulunduğu programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kardeş şehir protokolünü imzaladı. Törende AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediyesi ve Girne Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Protokol ile iki tarihi şehir arasında, şehircilik, kültür, iletişim, sanayi, ticaret, ekonomik, bilim, sanat, çevre, sağlık, spor ve turizm gibi alanlarda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

“Selçuklu Belediyesi ile güzel işlere imza atacağız”

Belediyeler arasındaki ilişkilerde bilgi ve tecrübe paylaşımının büyük önem taşıdığını ifade eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Bir belediyenin gerçekleştirdiği bir faaliyet ve projeden, bilgi birikiminden başka bir belediyenin yararlanması çok çok önemlidir. En son iki yıl önce Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türk Belediyeler Birliği arasında yapılan protokolden sonra gerçekten Türkiye belediyeleri ile olan ilişkilerimiz çok üst düzeye çıkmaya başladı. Sözde değil, bir takım fiiliyatlarla da güzel işlere imza atmaya başladık. Bugün de Selçuklu Belediyesi ile yapacağımız bu protokolde de amacımız öncelikle karşılıklı sevgi, hoşgörü, güzel kültür sayesinde iki şehirdeki insanları buluşturarak onların birbirleriyle kaynaşması ve bir şehirde olan bir bilgi ve tecrübenin diğer bir şehirle paylaşılması yönündedir. Tabi ki fiili olarak da projeler yapmayı arzuluyoruz. Dolayısıyla bugünden sonra sayın başkan ve Konya Selçuklu Belediyesi’nin meclis üyeleri ile birlikte bizler de kendi meclis üyelerimize bilgi vererek hangi alanda işbirliği yapabileceğimizi somut olarak da gündeme getirip konuşmak istiyoruz. Ben vekilimize de bizleri bugün yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Vekilimiz aynı zamanda bildiğiniz üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Dostluk Grubu başkanımızdır. Kendisini ayrıca Girne’de görmekten ayrı bir mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Bizim çalışmalarımızı yakından izleyen bir kardeşimiz. Dolayısıyla bu vesileyle de Girne’de olması bizi ayrıca mutlu etti. Ben tekrardan her iki şehir halkına, her iki belediye meclisine tabii ki her iki başkana hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel işlere imza atacağımızdan, birlikte bu yolda güzel işler yapacağımızdan şüphem olmadığını tekrardan belirtmek istiyorum. Protokole katkılarından dolayı öncelikle Selçuklu Belediyesi başkan ve meclis üyelerine, Girne Belediyesi meclis üyelerine çok teşekkür ediyor, kardeşlik protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Kıbrıs ve Girne bizim için önemli”

Konuşmasına ev sahipliğinden dolayı Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür ederek başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak hem Türkiye’de hem Türkiye dışında pek çok belediye ile kardeş belediye protokolünü yürütüyoruz ve farklı çalışmalar yapıyoruz. Ama Kıbrıs’la ilk defa böyle bir birlikteliği oluşturuyoruz. Ben özellikle Kıbrıs’taki Girne Belediyemizle kardeş şehir protokolü imzalayacak olmamızdan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Girne Belediye başkanımız aynı zamanda UCLG Meva’nın da eş başkanı. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak UCLG Meva’ya yıllardır üyeyiz ve yönetiminde de görev alıyoruz. Hem uluslararası alanlarda hem de farklı kültürel alanlarda işbirliği noktasında bu birlikteliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden UCLG Meva’daki görevlerimiz itibari ile de Girne Belediyemiz ile birlikte olmak, kardeş olmak bize ayrı bir güç katacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Selçuklu medeniyetine vefamızı dünya coğrafyasında gösteriyoruz”

Selçuklu Belediyesi’nin ismini aldığı Selçuklu medeniyetine vefa borcunu ödemek amacıyla farklı coğrafyada kardeş şehir protokolü ile önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu kültürünü hem ortaya çıkartacak, hem yaşatacak hem de bununla ilgili farklı kültürel çalışmalar yapacak şekilde de birliktelikler de oluşturuyoruz. Türkiye’de Bitlis Ahlat bizim kardeş belediyemiz. Biliyorsunuz Selçuklu‘nun Anadolu’ya girişindeki ilk başkent ve yine aynı şekilde Orta Asya’da farklı şehirlerde bağlantılarımız devam ediyor. Yine Balkanlar’da Saraybosna’da Stari Grad Belediyesi kardeş belediyemiz. Gönül coğrafyamızda bulunan ecdat yadigarı topraklarda Stari Grad Belediyesi ile işbirliği içerisinde buradaki hem ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmaya çalışıyoruz, hem de karşılıklı işbirliği yürütüyoruz. Yine Filistin’de Beit Hanoun Belediyesi kardeş belediyemiz. Filistin’deki çalışmalarda Beit Hanoun Belediyesi ile sürekli irtibat halindeyiz. Moritanya‘da Arafat Belediyesi kardeş belediyemiz. Yine Afrika’da bir uzanan el olmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi Girne bizim için çok önemli, Kıbrıs bizim için çok önemli. Kıbrıs’ı aslında biz Türkiye’den ayrı görmüyoruz. Biz hep birlikteyiz, hep beraberiz ve bu zamana kadar kardeş belediye protokolü olmamasına rağmen bizim gönül birlikteliğimiz devam ediyordu ama bundan sonra sonraki süreçte inşallah bu protokole birlikte biz hem belediyecilik anlamında işbirliği olarak ne yapabiliriz bunlarla ilgili karşılıklı çaba, gayret içerisinde olacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kültürel, sanatsal, eğitim ve sağlık alanında birlikte işbirliği yaparak neler yapabiliriz, kendi hemşehrilerimize toplumumuza hangi faydaları sunabiliriz. Bu noktada ben çok faydalı, olumlu çalışmalar yapılabileceğini ve olumlu neticelerinde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu noktada protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine değerli vekilimize bugün protokol İmza töreninde bizimle olduğu için teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’nin işbirliği noktasında bizim belediyeler arasındaki yaptığımız protokollerin, işbirliğinin mutlaka önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalara katkı sunacağını düşünüyorum. Tekrar bütün katılan meclis üyelerimize, değerli başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize de teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“İki şehir arasındaki işbirliğinden güzel işler çıkacaktır”

Belediyelerin kardeşlik protokollerinin anlamlı olduğunun altını çizen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Ama Konya olunca bir Konya milletvekili olarak Türkiye parlamentosunun Kıbrıs dostluk grubu başkanı olarak da burada olmak istedim, başkanımızın davetiyle. Gerçekten bizim de misyonumuza da çok uygun bir alan, daha da bunu çoğaltmamız gerekiyor. Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözbebeği ve çok özel bir şehir. Selçuklu Belediyesi de Selçuklu’nun mirası, ilk başkentlerimizden biri. Bu iki belediyenin çok geniş bir işbirliğine açık olduğunu gördüm. Bu manada çok memnun oldum. Bunların dışında da sayın Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’nın da da Girne yapılabilecek her şeye açık olduğunu ben ifadelerinden anladım. Ben de bunu çok arzu ediyorum. Kapalı Maraş‘ın açılmasında da Konya Büyükşehir Belediyemizin çok büyük hizmetleri oldu. Her noktada inşallah bu hizmetler devam edecek. Ben iki başkana şehirleri adına bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Melis üyelerine ve tüm ekiplere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Girne ve Selçuklu Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından imzalandı.