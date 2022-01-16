Selçuklu sosyal belediyecilikte de iddialı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüğü sosyal belediyecilik faaliyetlerle 2021 yılında da örnek oldu.

Selçuklu’da 2021 yılı Sosyal Belediyecilik faaliyetleriyle de dolu dolu geçti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşayan engelli ve dezavantajlı vatandaşların temel ihtiyaçlarına karşılık vermek için özveriyle çalıştı. Başta Sosyal Destek Kartı, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti olmak üzere Umut Evi, Engelli Araç Bakımı, Eğitim Yardımı, Süt Yardımı, Glutensiz Gıda Desteği ve Asker Maaşı gibi başlıklarda sunulan hizmetler takdir topladı.

Rakamlarla 2021 yılı sosyal destek faaliyetleri

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2021 yılında; 2 bin 693 kişiye 5 milyon 371 bin 941 TL tutarında sosyal destek kartı, 65 yaş üstü bakıma muhtaç 93 vatandaş için evde yaşlı bakım hizmeti, ihtiyaç sahibi 263 asker ailesine 129 bin 047 TL’lik nakdi yardım ve şehir dışından kanser tedavisi görmek için gelen 484 hasta ve refakatçisi için Umut Evi’nde ücretsiz konaklama hizmeti ile yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca engelli araç bakım hizmetinin yanı sıra, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların arızalanan akülü engelli araçlarının da tamiratı yapıldı. Engelli ve kanserli hasta taşıma hizmeti 797 kez seferber olurken, 201 vatandaş hasta nakil ambulansı ile sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. 30 taziye çadırı ile yakını vefat etmiş vatandaşlara hizmet sunuluyor. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra 30 Çölyak hastasına 34 bin 735 TL glutensiz gıda yardımı yapıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi 324 ailenin 15-36 ay arası 346 bebeğine 61 bin 603 TL tutarında süt desteği sağlandı.

“Tüm hemşehrilerimizin 7/24 yanındayız”

Selçuklu Belediyesi olarak fiziki belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetlerini de başarılı bir şekilde sürdürmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yardımlaşma ve paylaşmayı esas alan inanç ve kültürün mensuplarıyız. Selçuklu Belediyesi olarak insan yaşamının doğumundan ölümüne kadar olan her anında varız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile örnek sosyal belediyecilik hizmetlerini sunduğumuz ilçemizde yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ihtiyaç sahiplerimizin 7/24 yanındayız. Onların yaşam standartlarını yükseltmek, dertlerine çözüm bulmak hayır dualarını almak için gayret ediyoruz ve bunu önemsiyoruz. Bu noktada vakıf kültürünü en iyi örneklerini aldığımız ecdadımızın izinde yeni fikirler üretiyoruz. ’Selçuklu’da yaşıyorsanız asla yalnız değilsiniz’ sloganıyla medeniyetimizin bizlere miras olan kadim değerlerini geleceğe taşıyoruz” dedi.