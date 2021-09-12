Selçuklu Şehir Kütüphanesi’nde çalışmalar devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan Selçuklu Şehir Kütüphanesi binasında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip merkez ilçelerden biri olan Selçuklu’da üniversite öğrencilerinin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları adına eğitim ve gençlik faaliyetlerine büyük önem veriliyor. Selçuklu’ya 90 adet kütüphane kazandıran Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Şehir Kütüphanesiyle örnek çalışmalarını taçlandırmaya devam ediyor. Bosna Hersek Mahallesi’nde yapımı devam eden kütüphane farklı yaş gruplarındaki öğrencilere hitap edecek. Öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduracak olan Selçuklu Şehir Kütüphanesi, 4400 metrekare alanda bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacak. Konya’da ilk olacak uygulama kapsamında kütüphane içerisinde çocuk kütüphanesi, çalışma alanları, konferans salonu, etüt salonu, öğrencilerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun salonu gibi donatılar yer alacak.

“Gençlerimize özel bir ortam hazırlıyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahallesinde yapımı devam eden Selçuklu Şehir Kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Şehir Kütüphanesinin tamamlanması ile bugüne kadar ilçeye kazandırılan kütüphane yatırımlarını taçlandıracaklarını ifade etti.

90 kütüphane ile eğitime desteklerini sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak her zaman önceliğimiz eğitim. Eğitim anlamındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Selçuklu ilçemizde 90 adet kütüphaneyle en çok kütüphaneye sahip olan ilçeyiz. Bugün burada yeni nesil kütüphanemizin yapımını da devam ettiriyoruz. Gençlerimizin 24 saat hizmet alabilecekleri, burada hem çalışmalarını yapabilecekleri hem de istedikleri kitaba ulaşabilecekleri özel bir ortamı gençlerimiz için hazırlıyoruz. İnşallah 2021 yıl içerisinde Aralık ayında kütüphanemizin inşaat faaliyetlerini tamamlayıp 2022 yılının başında da gençlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.