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Selçuklu Sanat Akademisinde eğitim alan din görevlileri Çanakkale tiyatrosunda sahne aldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından kurulan Selçuklu Sanat Akademisinde eğitim alan din görevlileri Çanakkale etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

KONYA 15.03.2022, 13:51
Selçuklu Sanat Akademisinde eğitim alan din görevlileri Çanakkale tiyatrosunda sahne aldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından kurulan Selçuklu Sanat Akademisinde eğitim alan din görevlileri Çanakkale etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale etkinlikleri kapsamında din görevlileri Çanakkale ile ilgili anlatılan hikayeleri tiyatro sahnesine uyarladı. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisinde eğitim alan din görevlileri Çanakkale tiyatrosunda ilk kez sahne almanın da heyecanını yaşamış oldu. Salonu dolduran seyirciler tiyatro oyunun sonunda din görevlilerini ayakta alkışladı. Çanakkale’de yaşanan olayları anlatan tiyatroyu Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra Konya İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin ve Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdinç Sarıca da takip etti.

“Sanat Akademisi hocalarımızın kabiliyetini ortaya çıkardı”

Din görevlilerinin profesyonel tiyatro ekibi gibi oyun sergilediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çanakkale ve Kurtuluş savaşı döneminde o günün zor şartlarında bütün imkansızlıklara rağmen kanının son damlasına kadar vatan toprağı için mücadele ederek Çanakkale’de savaşanlar sayesinde bugün buradayız. Ben bugün bu oyunu izlerken önce profesyonel bir ekip çıktı arkasından din görevlileri gelecek diye bekledim. Demek ki hocalarımız önceden böyle bir kabiliyetleri vardı, bugün ortaya çıkmış oldu. Bu ilk oyun bundan sonra da yeni oyunları bekliyoruz inşallah. Ben tekrar Sanat Akademisi koordinatörümüz Safa Bey’e hem Sanat Akademisinde görevli değerli hocalarımıza ve sahne alan din görevlisi hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Beşikten mezara ilimin bir örneği var burada”

Din Görevlilerinin aldığı eğitimin önemine dikkat çeken Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, “Bizim büyüklerimiz her zaman bizlere nasihat verirken beşikten mezara kadar ilim tahsil edin derlerdi. Bunu bugün burada canlı olarak yaşıyoruz. Hocalarımızın burada bir şeyler öğrenip onu aynı zamanda bize aktarmış olmaları da bizi ayrıca mutlu etti. Ben katkılarından dolayı bu işin başından beri işin içinde olan başta Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. En büyük teşekkür de buradaki arkadaşlarımıza. Gerçekten medeni cesaret gösterip, burada bir şeyler öğrenip bunu da bize sergiledikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Tarihin çok az kaydettiği kahramanlığın etkinliğini yapıyoruz”

Sözlerine Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şehitlerine yazdığı şiirle başlayan Konya İl Müftüsü Ali Öge, “Hakikaten tarihin çok az kaydettiği destansı bir kahramanlığın etkinliklerini yapıyoruz. Konya İl Müftülüğü olarak sloganımız şuydu; her zaman her yerde herkese dokunabilmek. İşte sahnede sizlere beraberiz, okulda beraberiz, külliyede beraberiz, inşallah cennette de beraber olacağız. Bu etkinliğin yapılmasında emeği olan başta Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı olmak üzere tüm emeği geçen arkadaşlarımıza en önemlisi de bu cesareti göstererek bu sahneye bir eserle çıkan değerli meslektaşlarım hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Konya İl Müftüsü Ali Öge konuşmasının ardından Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya din görevlileri adına hediye takdim etti.

Programın sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da tiyatroda sahne alan din görevlilerine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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