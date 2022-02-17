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Selçuklu okul dışı öğrenme ortamlarıyla da eğitime değer katıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” yıl boyunca her eğitim düzeyinden on binlerce öğrenciye hizmet veriyor.

KONYA 17.02.2022, 13:10
Selçuklu okul dışı öğrenme ortamlarıyla da eğitime değer katıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” yıl boyunca her eğitim düzeyinden on binlerce öğrenciye hizmet veriyor.

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında eğitime değer katmaya devam ederken sunduğu Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıyla da yeni neslin vizyon sahibi ve donanımlı olarak yetişmesine de katkı sağlıyor. Çok geniş bir yelpazede sunulan hizmetler her yıl on binlerce öğrenciye ulaşıyor.

Sanat Tasarım Atölyesi

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde yer alan Sanat Tasarım Atölyesi ile öğrencilere Robotik Kodlama ve İnovasyon, Seramik (Çini), Ahşap ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama atölyelerinde eğitimler veriliyor. 2020 yılından bu yana toplam 2 bin 185 öğrencinin faydalandığı merkezde öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme, etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunuluyor.

Sille Tabiat Okulu

Milli Eğitim Bakanlığının “Eğitim 2023 Vizyon Belgesi”nde de yer alan ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sunan çalışmaların yapıldığı Selçuklu Belediyesi Sille Tabiat Okulu’nda öğrenciler tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak farklı alanlarda kendilerini yetiştirme fırsatı buluyor. Zanaat, Ekoloji, Tarım, Bilim, Doğa, Gökbilim Gözlem, Organik Gıda Atölyesi başta olmak üzere çok sayıda atölyenin yer aldığı merkezden 2018 yılından bu yana toplam 13 bin 86 öğrenci faydalandı.

Trafik Eğitim Parkı

2018 yılından beri faaliyet gösteren “Trafik Eğitim Parkı” SEDEP kapsamında yürütülen örnek projelerden biri. Park içerisinde yer alan 58 kişilik Simülasyon Merkezinde ilköğretim çağındaki çocuklara Konya Trafik Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerince teorik ve pratik trafik eğitimleri veriliyor. Teknik ve bilimsel bilgiler öğrenen öğrencilerin mekânsal olarak hazırlanan alanda birer sürücü adayı gibi kendilerine uygun araçlar kullandırılarak trafiği bizzat yerinde öğrenmeleri sağlanıyor. Parktan 2018 yılından bu yana toplam 13 bin 389 öğrenci faydalandı.

Çocuk Kütüphanesi

Çocukların, okul öncesi dönemden başlayarak kütüphanelerle tanıştırılması amacı doğrultusunda yenilikçi bir yaklaşımla “Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi” hayata geçirildi. 4-10 yaş grubu çocuklar için tasarlanan ve 6000 adet yayın bulunan Çocuk Kütüphanesi; KOP İdaresi Başkanlığı desteği ile Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Çocuk kütüphanesinden 2019 yılından bu yana toplam 16 bin 119 öğrenci faydalandı.

Hatice Hatun Mahalle Külliyesi

Külliye kapsamında; Çocuk Mektebi (Kur’an Kursu), Millet Kıraathanesi İrfan Mektebi yer almaktadır. Çocuk Mektebine 04-06 yaş arası 80 öğrenci devam etmektedir İrfan Mektebinde özellikle Çocuk Mektebinden yararlanan öğrenci velileri yararlanıyor.

Pandemi sürecinde Yazır ve Fatih Mahallelerinde açılan 2 adet Uzaktan Eğitim Merkezinden günlük yaklaşık 150 öğrenci yararlandı. Uzaktan Eğitim Merkezi şuan sadece Yazır Mahallesinde hizmet veriyor.

3. Sınıflar Yüzme Öğreniyor

Selçuklu Belediyesi tarafından üçüncü sınıf öğrencilerinin yüzme öğrenmesi amacıyla hazırlanan 3. Sınıflar Yüzme Öğreniyor projesi kapsamında öğrenciler Beyhekim ve Sancak yüzme havuzlarında 20 antrenörden yüzme eğitimi alıyor. 7 okuldan 503 öğrenci haftalık iki saat eğitim alarak 8 haftada toplam 16 saat yüzme eğitimi görüyor. Öğrenciler görevlendirilen 21 öğretmenle birlikte yüzme havuzlarına servislerle götürülerek eğitimlerini almaları sağlanıyor.

Selçuklu Sanat Akademisi

Konya’nın sanat ve kültür hayatına önemli kazanımlar sağlayan Selçuklu Sanat Akademisinde; sahne ve gösteri sanatları, müzik ve kişisel gelişim alanlarında farklı yaş grubundan öğrencilere eğitimler veriliyor. Kısa süre önce açılarak eğitimlere başlayan merkezden 3 bin 578 öğrenci faydalandı.

“Şehrimizi imar ederken neslimizi de ihya etme gayretindeyiz”

Selçuklu Belediyesi olarak “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” adı altında farklı ortamları çocuklar için hazırladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Şehrimizi imar ederken neslimizi de ihya etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu konuda üzerimize bir sorumluluk düştüğünü biliyor bu bilinç doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu noktada paydaşımız olan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte organizeli bir şekilde hareket ederek okullarımızı belli bir plan dahilinde ücretsiz servislerle okul dışı öğrenme ortamlarımıza getiriyoruz. Gün boyu buralarda atölye çalışmalarına ve etkinliklere katılan çocuklarımız buralarda çok güzel ve dolu dolu faaliyetler icra ediyorlar. Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi ile başlattığımız süreci genişleterek son 3 yılda okul dışı öğrenme ortamlarımızı zenginleştirerek çocuklarımızın hizmetine sunduk. Çocuklarımızın kabiliyetlerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak, hayat boyu kendilerini ifade edebilecekleri bir yol çizmelerine katkı sunmak hedefiyle çıktığımız bu yolda büyük mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Şüphesiz çocuklarımızı sadece akademik başarı ile geleceğe hazırlamak mümkün değil. İşte bu noktada sunduğumuz hizmetlerle çocuklarımı hayata adapte ediyor, onların ilgi ve başarısı ile mutlu oluyoruz” dedi.

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