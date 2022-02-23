Selçuklu Gençlik uygulaması gençlere birçok avantaj sağlıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin örnek projelerinden olan “Selçuklu Gençlik” uygulaması gençler için birçok avantaj sunuyor.

Selçuklu’da gençlere özel olarak geliştirilen Selçuklu Gençlik uygulaması sağladığı birçok avantaj ile de gençlerin yüzünü güldürüyor. Selçuklu’da yaşayan ve uygulamayı telefonuna indirerek sisteme kayıt olan gençler kendilerine sunulan birçok avantajdan yararlanabiliyor. Uygulama ile gençler Tropikal Kelebek Bahçesini ücretsiz ziyaret edebilmenin yanında Selçuklu Belediyesine ait tesislerden yüzde 50 indirimle yararlanma ve Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Şehrimi Tanıyorum Gezisi ile bir gün boyunca Selçuklu’da bulanan tarihi mekanları gezebilme imkanına kavuşuyor. Ayrıca uygulama sayesinde gençlere çekilişle Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenecek özel konserlerde bilet kazanma imkanı sunulurken, uygulamayı kullananlar gençler kazandıkları puanları anlaşmalı şirketlerde kullanabiliyor. Uygulama içerisinde Selçuklu Belediyesi haber, etkinlik ve anketleri de yer alıyor. Etkinliklere katılım ve anket cevaplama gibi seçeneklerle de puan kazanan gençler kazandıkları puanlarla hediye havuzundan hediye alabiliyorlar.

Selçuklu Gençlik Uygulaması App store üzerinden https://apps.apple.com/gb/app/sel%C3%A7uklu-gen%C3%A7lik/id1597995027 Google play store üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.bel.selcuklu.gencliginsehri&gl=TR adreslerinden indirilebilir.

“Selçuklu Gençlerle güzel”

Selçuklu’da gençlere verilen önemi Selçuklu Gençlik Uygulaması ile taçlandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Genç olmak Selçuklu’da güzel diyoruz ve Selçuklu Gençlik Mobil uygulamasını gençlerimizin hizmetine sunduk. Mobil uygulamayı akıllı telefonlarına indiren gençler sisteme kayıt olduktan sonra belediyemiz tarafından kendilerine özel olarak sunduğumuz birçok avantajdan yararlanabiliyor. Tüm Selçuklu gençliğine bu güzel uygulamayı yüklemeye ve sunulan kampanyalardan yararlanmaya davet ediyorum. Selçuklu Gençleriyle güzel biz de gençlere gereken değeri vermeye çalışıyoruz. İnşallah daha güzel müjdelerimizle gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.