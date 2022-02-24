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Selçuklu Belediyesinin sağlık yatırımlarına katkısı sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin arsa tahsis ettiği ve bir hayırsever tarafından yapımı üstlenilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun protokol imza töreni gerçekleştirildi.

KONYA 24.02.2022, 12:53
Selçuklu Belediyesinin sağlık yatırımlarına katkısı sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin arsa tahsis ettiği ve bir hayırsever tarafından yapımı üstlenilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun protokol imza töreni gerçekleştirildi.

İlçenin ve şehrin ihtiyaçları noktasında yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi sağlık alanındaki yatırımlara katkı sunmaya devam ediyor. Yapımını hayırsever iş insanı Mehmet Güvenç’in üstlendiği Dumlupınar Mahallesinde yapılacak olan 12 No’lu Saliha-Hayati Güvenç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun protokol imzaları atıldı. Selçuklu Belediyesi’nin arsa tahsis ettiği yapımını hayırsever iş insanı Mehmet Güvenç’in üstlendiği istasyon Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile tamamlanacak. Selçuklu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen 12 No’lu Saliha-Hayati Güvenç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun protokol imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hayırsever iş adamı Mehmet Güvenç katıldı.

“Selçuklu’nun ve şehrimizin sağlığı bizim önceliklerimizden”

Sağlık yatırımlarına her zaman olduğu gibi öncelik tanıdıklarının altını çizen altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İl Sağlık Müdürümüz ve hayırseverimiz Mehmet Güvenç ile birlikte önemli bir imzayı tamamlamış olduk. İnşallah ilçemize yeni bir 112 Acil Sağlık Merkezimizi kazandırmış olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak eğitimle, sağlıkla ilgili konularda hem yapım noktasında hem de arsa temin noktasında üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ettik inşallah bundan sonra da aynı şekilde bu istikamette çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İl Sağlık Müdürlüğümüzle çok güzel bir işbirliğimiz var birlikte hareket ediyoruz. Daha önce çok sayıda aile sağlığı merkezini birlikte hayata geçirdik. Son dönemde faaliyete geçen 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi örnek bir tesis oldu. İçerisindeki sağlıklı hayat merkezi ile birlikte ilçemize, Konyamıza hizmet veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçte Hocacihan Mahallemize yaptığımız Aile Sağlığı Merkezi’nin de açılışını İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte yapmayı planlıyoruz. Bedir Mahallemizde de yeni bir Aile Sağlığı Merkeziyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi yapımını devam ettiriyoruz. Yine Yazır Mahallemizde Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımıyla ilgili de süreçlerimiz, proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada 112 harekat merkezleri bizim için çok önemli çünkü sağlık hizmetlerinin özellikle acil müdahalelerin gerçekleştirilmesi 112 merkezlerinin artırılması ve en hızlı şekilde müdahale edilecek lokasyonda olması önemli. Bu yüzden biz de ilçemizin sınırları içerisinde en uygun yerlerde özellikle ana arterlerin bulunduğu ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde 112 merkezlerinin yapılabilmesi için hem yer temin noktasında hem yapım noktasında elimizden gelen çabayı, gayreti gösteriyoruz. Bugün de imzalarını attığımız protokol kapsamında inşallah Dumlupınar Mahallemizde bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi’nin yapımı hayırseverimiz tarafından gerçekleştirilecek. Burada yapılacak olan Saliha-Hayati Güvenç 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi ile birlikte şehrimizdeki 112 merkezlerinin sayısına bir tane daha eklemiş olacağız. Ben hayırseverimize özellikle teşekkür etmek istiyorum çünkü bu noktada Konya’daki hayırseverlerimizin çok büyük gayretleri var. Eğitim, sağlık hizmetleri noktasında adeta birbirleriyle yarış halindeler. 112 Merkezlerinin sayısının hızla çoğalmasında özellikle hayırseverlerimizin çok büyük emekleri var. Ben burada değerli Mehmet Güvenç kardeşimizin şahsında bütün hayırseverlerimize teşekkür etmek istiyorum. Onların katkılarıyla bu merkezlerin sayılarını her gün artırıyoruz. Biz de onların bu hizmetlerinde hem arsa temin noktasında hem de işlemlerin hızla yürütülmesinde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzün bu işlerin koordinasyonu, planlanması ve yürütülmesi noktasında çok büyük emekleri var. İl Sağlık Müdürümüzün şahsında bütün ekibine, Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu sağlık merkezimizin de tamamlanıp en kısa zamanda hizmete girmesini temenni ediyorum” dedi.

“Selçuklu Belediyemiz sağlık yatırımlarına büyük destekler veriyor”

Selçuklu Belediye’nin sağlık yatırımlarına İl Sağlık Müdürlüğü ile kurulan güzel koordinasyon sonucunda büyük destekler verdiğini ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Öncelikle hayırseverimize ve Belediye Başkanımız Ahmet beye teşekkür ediyorum. Başkanımız bugüne kadar arsa temini, bina yapımı ve çevre düzenlemesi konularında bizleri hiç kırmadı. Yakın zamanda yaptığımız programla 30 tane 112 Acil Sağlık İstasyonunu hizmete sunmuştuk. İnşallah bu yeni dönemi başlatıyoruz. Sağlık Bakanlığımız, belediyeler ve hayırseverlerimizin katkılarıyla Konya modeli olarak nitelendirdiğimiz projeye devam ediyoruz. Ben hayırseverimize de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten anne ve babasının ismini yaşatacağı çok önemli bir hizmete katkı sunuyorlar. Başkanımızın da belirttiği gibi bizlerin koordinasyonunda şehrin en ihtiyaç olan, en önemli noktalarında biz bu istasyonlarımızı kurarak vakalarımıza en hızlı yetişmenin projelerini yapıyoruz. Şuanda şehir içinde 10 dakika içinde vakaya ulaşım oranımız yüzde 98’leri buldu. İnşallah bu istasyonlarımızla birlikte bunu en kısa sürede daha aşağılara çekmeye gayret edeceğiz. İlimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"En kısa sürede bitirip teslim etmeyi diliyoruz”

Bu şehrin havasını soluyup, burada ticaret yapan bir aile olarak şehre karşı bir misyon ve hizmet borçları olduğunu düşündüklerini ifade eden Hayırsever İş İnsanı Mehmet Güvenç, “Burada kazandıklarımızı buralara yatırmak icap ediyor ve bu noktada hepimize bir takım görevler düşüyor. Biz de aile olarak üzerimize böyle bir vazifenin düştüğüne kanaat getirdik. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay bey, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı bey ve İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Bey bize bu konuda yardımcı oldular. Böyle bir hizmette bizim de sahada bulunmamıza vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Umarım ki ihtiyaca cevap verir. Bölgedeki nüfus yoğunluğu da hesap edilerek böyle bir yer tespit edilmiştir. Bu arazinin sağlık hizmetleri için de ayrılması çok kıymetlidir. Bundan sonraki süreçte bölgenin ve şehrin ihtiyacına ve Selçuklu’nun ihtiyacına cevap vermesi dileğiyle en kısa sürede Allah nasip ederse bitirip teslim etmeyi diliyoruz. Bu vesile ile herkese teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Protokol töreni imzaların atılmasıyla son buldu.

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