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Selçuklu Belediyesinin projesi “Umut Evi” otel konforunda hizmet sunuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Umut Evi, Konya dışından gelen kanser hastaları ve yakınları için otel konforunda hizmet sunuyor.

KONYA 12.12.2021, 11:04
Selçuklu Belediyesinin projesi “Umut Evi” otel konforunda hizmet sunuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Umut Evi, Konya dışından gelen kanser hastaları ve yakınları için otel konforunda hizmet sunuyor.

Selçuklu Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri ile Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Hanaybaşı Mahallesi’nde kanser hastaları ve yakınları için 2010 yılından beri hizmet veren Umut Evi otel konforunda sunduğu hizmetle tedavi sürecindeki hastalara moral veriyor. 2000 metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşan tesis, Konya dışından gelen kanserli hasta ve yakınları için ücretsiz hizmet veriyor. Umut Evi bünyesinde tesiste kalan hastalar ve refakatçileri barınma yardımının yanında ücretsiz servislerle hastanelere götürülerek tedavi sürecinin ardından tekrar tesise getiriliyor. Hastalara aynı zamanda uzmanlar tarafından psikolojik destek de veriliyor. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle de hasta ve refakatçileri moral buluyor.

Umut Evi sakinleri sağlanan hizmetten dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Umut Evi ekibine teşekkür etti. Kanser tedavisi için Karaman’dan geldiğini ifade eden Ramazan Çetinkaya, “Belediyeye ve burada çalışan personele teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet sunuyorlar. Her taraf pırıl pırıl, tertemiz. Isınma problemi de yok. Gerçekten evimizi hiç aratmıyor. Çok güzel düşünülmüş, Konya için özel bir hizmet. Gönül ister ki her hastanede, yakın yerde, her vilayette bu imkanlar olsun” dedi.

Mersin’den refakatçisi ile birlikte gelen Hasan Hüseyin Şahan, “Her yönüyle güzel bir hizmet. Kendi evimden daha rahatta hissediyorum. Daha önce başka bir yerde böyle bir hizmet görmedim” diye konuştu.

Tedavi için Antalya’dan Konya’ya gelen Ayşe Yılmaz, "Her şey sistemli bir şekilde güzelce planlanmış. Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hemşehrilerimiz burada otel konforunda hizmet alıyor”

Umut Evi’nin kalan hasta ve hasta yakınlarına otel konforunda hizmet verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kanser tedavisi gören kardeşlerimize bu sıkıntılı süreçlerinde bir de geçici ikamet aramamaları için bu hizmeti sunuyoruz. Merkezimizde uzak ilçelerden ve Konya dışından tedavi amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarını misafir ediyoruz. Amacımız kemoterapi, radyoterapi gibi ayakta tedavi gören vatandaşlarımıza tedavi devamlılığını sağlamak ve onlara moral desteği vermek. 32 odalı Umut Evimizde hasta ve refakatçileri birlikte kalabiliyor. Yine sunduğumuz ücretsiz ulaşım hizmeti ile de hastalarımızı tedavileri için hastaneye götürüyor, tedavi sonrasında da merkezimize getiriyoruz. Tesisimizde bu önemli süreçte barınmanın yanı sıra hastalarımıza psikolojik olarak da destek veriliyor. Burada görev yapan personel arkadaşlarımızla misafirlerimizin konforunu en üst seviyede tutmak için çalışıyoruz. Tek duamız hemşehrilerimiz aldıkları moral desteği ile sağlıklarına kavuşması” dedi.

Umut Evi 2021 yılı ilk 11 ayında 214 hasta ve 221 refakatçiye ev sahipliği yaptı.

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