Selçuklu Belediyesinin projesi “Hatice Hatun Külliyesi” açılıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesinde yapımı tamamlanan ve içinde cami, eğitim sınıfları, hanımlar lokali ve millet kıraathanesinin yer aldığı Hatice Hatun Külliyesi’nin açılışı 17 Eylül Cuma günü yapılacak.

Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesinde yapımı tamamlanan Hatice Hatun Külliyesi açılıyor. Mahallenin önemli bir eksiğini tamamlayacak tesis 17 Eylül’de düzenlenecek törenle mahalle sakinlerinin hizmete sunulacak. Selçuklu Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan Hatice Hatun Külliyesi çocuk mektebi, geçtiğimiz şubat ayından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştı. 17 Eylül’de yapılacak resmi açılış ile birlikte çocuk mektebi, hanımlar lokalinin yanı sıra millet kıraathanesi de aktif olarak mahalle sakinleri tarafından kullanılabilecek. Eğitimin yanı sıra sosyal faaliyet alanı olarak da hizmet verecek olan tesis, 2 adet 500 metrekarelik binadan oluşuyor. Mahallenin ihtiyacını karşılayacak külliyede millet kıraathanesinin yanı sıra hanımlar lokali, eğitim sınıfları, idare ve personel odası, oyun odası gibi fonksiyonel alanlar yer alıyor. Külliye içerisinde ayrıca bir cami de yer alıyor. Selçuklu Belediyesi Hatice Hatun Külliyesi ve Çocuk Mektebinde “Elif “ Atölyesi, “Ba” Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Kütüphane ve Drama Atölyesi ile Zeka oyunları Atölyesi yer alıyor. Tesis 2 milyon 175 bin TL’ye mal oldu.

“Bu projenin Türkiye’ye örnek olmasını ümit ediyoruz”

Hacıkaymak Mahallesi’ne değer katacak bir yatırıma imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hatice Hatun Külliyesi mahalle ölçeğinde, cami merkezli ve tüm yaş gruplarına hizmet verecek, çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımların ve yaşlıların yürüme mesafesinde erişim sağlayıp hizmet alabileceği bir merkez oldu. 4-6 yaş grubu okul öncesi çocuklarımıza hizmet verecek çocuk mektebi, içinde ilk, orta ve lise seviyesinde çocuklarımıza hizmet verecek kütüphanesi ve etüt bölümü ile aynı zamanda ebeveynlerin ve yaşlılarımızın da hizmet alabileceği millet kıraathanesi ve her yaş grubundan mahallelilerin yararlanabileceği eğitim ve toplantı salonu ile adeta bir mahalle külliyesi niteliğinde. Bu projenin de tüm Türkiye için örnek teşkil edecek bir proje olmasını ümit ediyoruz. Külliyemizin mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.