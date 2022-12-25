Selçuklu Belediyesinin “Atık Kumbaram” projesine ödül

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde “İklim ve Gençlik” temasıyla düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni’nde “Atık Kumbaram” projesi ile ödül aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" Emine Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl ki teması “İklim ve Gençlik” olan zirve doğaseverleri ve sıfır atık seferberliğine gönül veren kurumları bir araya getirdi. Paneller, söyleşiler, müzikal sergilerin yanı "Sıfır Atık 5. Yıl Filmi" ile de dolu dolu geçen program ödül töreni ile son buldu. Sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmaları ile takdir toplayan ve bu alanda Türkiye’nin ilk sıfır atık belgesine sahip belediyesi unvanını elinde bulunduran Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı zirvede ödül almayı başardı. Selçuklu’nun son dönemde hayata geçirilen ve büyük beğeni alan “Atık Kumbaram” projesine verilen anlamlı ödülü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

“Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında öncü olmaya, bundan sonra da devam edeceğiz”

Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sıfır atık çalışmalarında öncü olduklarını ve yerel yönetimlerde bu konuyla alakalı belge alan ilk belediye olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye’deki sıfır atık çalışmalarının beşinci yılında üçüncü Sıfır Atık Zirvesi’nde Haliç Kongre Merkezi’ndeydik. Burada Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Emine Erdoğan Hanımefendi’yle birlikte bu zirveye biz de Selçuklu Belediyesi olarak katıldık. Bununla birlikte çok sayıda çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Sitelerimizde geri dönüşümle ilgili kafes uygulamalarını başlattık. Bütün okullarımızda eğitim faaliyetlerini sürdürdük yine aynı şekilde okullarımızda geri dönüşümle ilgili kutu faaliyetlerini başlattık. Kurumlarda ve diğer sitelerde, otellerde, alışveriş merkezlerinde geri dönüşüm kabinlerini yerleştirdik. Son yaptığımız çalışmalar çer da ‘Atık Kumbaram’ uygulamasıyla en iyi uygulama ödülünü almaya hak kazandık Selçuklu Belediyesi olarak. Konyamızda oluşturduğumuz atık getirme merkezlerinde ‘Atık Kumbaram’ uygulamasıyla birlikte vatandaşlarımızın getirdiği kağıt, plastik, metal, geri dönüştürülebilen atıkları alarak onların “Atık Kumbaram” kartlarına kullanabilecekleri, harcayabilecekleri miktarları yüklüyoruz ve vatandaşlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Bu uygulamayla birlikte iyi uygulama ödülünü Selçuklu Belediyesi olarak almaya hak kazandık. Ben sıfır atık çalışmalarında çok büyük destekleri olan Emine Erdoğan Hanımefendi’ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a sıfır atık uygulamalarında bize her zaman verdiği desteklerden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında öncü olmaya, bundan sonra da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Atık Kumbaram” projesi ile ilçede belirlenen noktalarda yer alan kumbaralara kağıt-karton, plastik, cam veya metal gibi geri dönüşebilen katı atıkların toplanması ile hem ülkemizin hem de vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlanıyor.