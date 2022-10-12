Selçuklu Belediyesinin 2023 bütçesi 3 milyar 800 milyon TL

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin 2023 yılı bütçesi 3 milyar 800 milyon TL olarak kabul edildi.

Selçuklu Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısında 2023 yılı bütçesi görüşüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın başkanlığında toplanan mecliste, 2023 yılı bütçesi 3 milyar 800 milyon TL olarak belirlendi.

Selçuklu Belediyesi meclis salonunda toplanan meclis üyeleri müdürlük bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı. 2023 bütçe kaleminde en büyük pay 609 milyon 775 bin 267 TL ile Tesisler Müdürlüğüne ayrılırken, Fen İşleri Müdürlüğüne 575 milyon 300 bin 059 TL, Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğüne 432 milyon 715 bin 136 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 424 milyon 067 bin 919 TL, Kentsel Tasarım Müdürlüğüne 359 milyon 305 bin 083 TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 227 milyon 094 bin 935 TL bütçe belirlendi. Bütçede 2023 yılında sermaye giderleri yaklaşık 1 milyar 811 milyon 894 Bin TL, mal ve hizmet alım giderleri ise 1 milyar 229 milyon 417 bin 833 TL olarak öngörüldü.

"2023 bütçesi şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun"

Selçuklu Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 2023 yılı mali bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "2023 yılı mali bütçesine ait oylamaları tamamladık. Bütçemiz ağırlıklı olarak yatırımlara ayrıldı. Altyapı, park bahçeler, sosyal tesisler ve diğer alanlarda bütün kurumlarla işbirliği halinde yaptığımız yatırımlarla topladığımız zaman % 70’lere yakın bir yatırım bütçesi oluşturmuş oluyoruz. İnşallah Rabbim ilçemize, şehrimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diyor, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.