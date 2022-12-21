Selçuklu Belediyesi’nden personele enerji verimliliği eğitimi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından belediye personeline enerji verimliliği farkındalığı oluşturmak için "Enerji Verimliliği ve Enerjinin Verimli Kullanımı" konusunda eğitim verildi.

Selçuklu Belediyesi personele yönelik yıl içinde farklı eğitim programları düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede enerji tasarrufu bilincinin oluşturulması ve işte, evde, yolda enerjinin verimli kullanılması adına Selçuklu Belediyesi personeline farkındalık eğitimi verildi. Selçuklu Belediyesi meclis salonunda Enerji Yöneticisi Bekir Paltacı tarafından verilen eğitime Selçuklu Belediyesi’ndeki tüm personel iştirak etti. Enerjiyi doğru kullanmanın önemine dikkat çeken Paltacı, Konya’da kamu kurumları arasında ilk defa TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini Selçuklu Belediyesinin aldığına değinerek, enerji tasarrufu bilincinin oluşturulması için işte, evde, yolda enerjinin verimli kullanılması ve enerji tüketiminin azaltılması için yeni davranışların benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Paltacı sözlerini şu şekilde tamamladı;" Enerji verimliliği ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesinde doğrudan etkili olması ve sera gazı salınımlarının azaltılması yoluyla dünyamızın korunmasında oynadığı kilit rol nedeni ile önemle ele alınması gereken bir konudur. Isıtma, soğutma, aydınlatma vb. gibi günlük hayatımızın her alanında sürdüreceğimiz olumlu davranışlarla enerji verimliliğini artırarak tasarruf sağlayabilir, aile bütçesine, ülkemizin ekonomisine ve en önemlisi yaşadığımız dünyanın korunmasına katkı sağlayabiliriz."

Eğitimde; hizmet binalarında aydınlatma, klima, ısınma, elektronik cihazlar ve bilgisayar kullanımı konularında enerjinin nasıl sarf edileceği, ayrıca iş yeri dışında günlük hayatta çevre dostu bir hayatın nasıl sürdürüleceği ve fosil yakıtların olumsuz etkileri ele alındı.

Eğitim karşılıklı soru cevap kısmıyla sona erdi.