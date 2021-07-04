Selçuklu Belediyesinden “Kudüs’e Giden Yol” Programı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selahaddin Eyyubi’nin Müslümanların kalbi olan Kudüs’ü haçlılardan geri almak için başlattığı fethin yıldönümü sebebiyle “ Kudüs’e Giden Yol” isimli bir program düzenledi.

Pandemiden bu yana sakinleriyle buluşamayan Selçuklu Kongre Merkezi, Selçuklu Belediyesinin Kudüs’ün Selahaddin Eyyubi tarafından haçlılardan geri alınmasına vesile olan fethin başlangıcı sebebiyle düzenlediği programla seyircisiyle yeniden buluştu. İki bölümden oluşan “Kudüs’e Giden Yol” programının ilk bölümü Orhan Karaağaç ve Musa Biçkioğlu’nun Kudüs’e dair söyleşisinden oluştu. İkinci bölümünde ise Ömer Karaoğlu ezgileriyle tüm misafirlere coşkulu anlar yaşattı. Program konukları Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya Kudüs meselesini diri tuttuğu ve böyle bir programa ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

“İnşallah önümüzdeki yıllar önümüzdeki süreçler İslam’ın dönemi olacak”

Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ve öneminin kelimelerle anlatılamayacağının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Uzun bir aradan sonra Selçuklu Kongre Merkezi’nde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Bizim Türk milleti olarak üzerimizde çok büyük bir sorumluluğumuz var. Tarihimiz boyunca hakkı temsil etmek adaleti tesis etmek bu anlamda elhamdülillah son zamanlarda hem ülkemizde hem bölgemizde hem de dünyada çok önemli işlere imza atıyoruz. Tabii Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bizi kendi sınırlarımızın içerisine hapsetmek için içeriden dışarıdan bütün gayretleri ile bütün çabalarıyla Türk milletini durdurmak için ellerinden geleni yaptılar ama inşallah bundan sonra buna muvaffak olamayacaklar. Biz ecdadımızın yolunda ecdadımızın izinde hem kendi bölgemizde hem Ortadoğu’da hem Orta Asya’da hem balkanlarda hem uzak doğuda hem Afrika’da her yerde olmaya bundan sonra devam edeceğiz. Ben burada görüyorum ki genç kardeşlerim var. Genç kardeşlerimizin bu tür programlara ilgi göstermesi bizi daha da şevklendiriyor. İnşallah önümüzdeki yıllar önümüzdeki süreçler İslam’ın dönemi olacak ve biz de Türk milleti olarak İslam’a hakka, hakikate hizmet etme anlamında üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde layıkıyla yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız" dedi.

"Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne hep birlikte şahit olacağız"

Başkan Pekyatırmacı, Kudüs’te geçtiğimiz günlerde çok acı günlerin yaşadığını belirterek, "Katil İsrail devletinin, terör devleti olan İsrail devletinin Filistin’de Gazze bölgesinde yaptığı katliamları maalesef hepimiz izlemek zorunda kaldık. Buradaki Filistinli Müslüman kardeşlerimiz aslında orada bulunarak çok büyük bir görevi yerine getiriyorlar. Kudüs’ün bekçiliğini yapıyorlar, Mescid-i Aksa’nın bekçiliğini yapıyorlar. Biz de onların oradaki bu görevlerine destek olmak için elimizden ne geliyorsa gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu desteğimiz artarak devam edecek. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne hep birlikte şahit olacağız. Orada vefat eden Müslüman kardeşlerimiz var hepsine Allah’tan rahmet diliyorum yaralanan Müslüman kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Gönlümüz kalbimiz Kudüs’le gönlümüz, kalbimiz mescidi Aksa ile birlikte. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyor hayırlı günler diliyorum” dedi.

“Kudüs’e Giden Yol” söyleşi ve konser programı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın programa teşrif eden konuklara sahnede hediye takdim etmesiyle son buldu.