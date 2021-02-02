banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Okullarda yüzyüze eğitim 1 Mart ta başlıyor
Okullarda yüzyüze eğitim 1 Mart ta başlıyor

Selçuklu Belediyesi’nden başarılı sporculara ödül

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisi, 2020 yılında Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda madalya kazanan sporcuları ödüllendirdi.

KONYA 02.02.2021, 14:01
4
Selçuklu Belediyesi’nden başarılı sporculara ödül

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisi, 2020 yılında Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda madalya kazanan sporcuları ödüllendirdi.

2020 yılında Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda madalya kazanan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Selçuklu Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi. Covid-19 tedbirleri nedeniyle birçok organizasyonun yapılamadığı 2020 yılında sporcular katıldıkları şampiyonalarda 19 madalya kazanmayı başardı.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, meclis üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı. 20 branşta 15 bin 488 lisanslı ve 172 milli sporcusuyla Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, tekvando, güreş, judo, wushu ve kung-fu branşlarında 9 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

"Büyük hedeflerle sporda başarılarımız devam edecek"

Selçuklu’da spor branşlarında elde edilen başarılardan dolayı sporcu ve yöneticileri tebrik eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Başta spor kulübümüzün başkanı olmak üzere değerli yöneticileri, spor müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Aslında biz her sene burada çok daha fazla sayıda sporcumuza ödüllerini vermeye alışkınız ama pandemi sürecinden dolayı bu sene daha az sayıda sporcumuza ödül verme imkanımız oldu. İnşallah 2021 yılı pandemi sürecinin atlatıldığı, müsabakaların rahat bir şekilde yapıldığı bir yıl olur ve çok daha fazla sporcumuza hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda elde edecekleri başarılar neticesinde ödüllerini vermiş oluruz" dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizin ihale sürecini tamamlamak üzereyiz ve önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağız. Selçuklumuz her alanda olduğu gibi spor alanında da örnek bir ilçe olarak çok daha büyük hedefler doğrultusunda spor başarılarını devam ettirecek" şeklinde konuştu.

"Sporcu Seçme Merkezi vizyonumuzu değiştirecek"

Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da, 2020 yılının korona virüs salgınının gölgesinde kalan bir yıl olduğunu belirterek, her alanda olduğu gibi spor alanında da birçok organizasyonun ertelendiğini ya da iptal edildiğini söyledi. Haziran ayından sonra düzenlenen organizasyonlarda ise sporcuların birçok başarıya imza attıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Yavuz Tezcan, “Sporcularımızın önümüzdeki günlerde düzenlenecek müsabakalarda daha büyük başarılara imza atacaklarına güvenimiz tamdır. Bu organizasyonların en önemlisi önümüzdeki Eylül ayı içersinde Konya olarak ev sahipliği yapacağımız 5. İslami Dayanışma Oyunları. İnşallah sporcularımız kendi saha ve seyircisi önünde gerçekleşecek bu büyük organizasyonda birçok madalya kazanarak bizleri gururlandıracaklardır. Bugün farklı branşlarda toplam 19 sporcumuza belediyemizin ödül yönetmeliği kapsamında kazandıkları ödülleri sizler huzurunda takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi projesinden de bahseden Mustafa Yavuz Tezcan, “Tanıtımını geçtiğimiz günlerde belediye başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’nın yaptığı bu tesisin proje ihale aşaması tamamlanmış durumda. Yapım ihalesinin de en kısa sürede tamamlanarak sonuçlanacağını heyecanla bekliyoruz. Tamamlandığında Türkiye’nin sayılı spor merkezlerinden biri bu tesisle birlikte kulübümüz yepyeni bir vizyona sahip olacak başkanımızın ifade ettiği olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarının artan bir gayret ve motivasyonla sürdürmeye devam edecektir. Ödül alacak tüm sporcularımızı onları büyük bir özveriyle yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16