Selçuklu Belediyesinden Aydınlar Belediyesine cenaze nakil aracı desteği

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, kardeş belediyesi olan Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediyesine cenaze nakil aracı desteği sağladı.

Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yıllarda imzaladığı kardeş belediye protokolü çerçevesinde Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediyesine belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere cenaze nakil aracı desteği sağladı. Belediye meclisince onaylanan karar sonrasında 512 bin TL değerindeki cenaze nakil aracı, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Düz tarafından Aydınlar Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediye hizmetlerinin sadece ilçe sınırlarını kapsayacak şekilde değil imzalanan kardeş şehir protokolleri ile hem yurt içi hem de yurt dışında ihtiyaç olan her alanda sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, kardeş şehirlerin birbirlerine sağlayacağı destekler ile belediye hizmetlerinin güçleneceğine vurgu yapıldı.