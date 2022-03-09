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Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel konser

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Azerin konseri düzenledi.

KONYA 09.03.2022, 13:25
Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel konser

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Azerin konseri düzenledi.

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle organize ettiği konserde sahne alan Azeri sanatçı Azerin konsere gelen davetlilere iki dost ülke Azerbaycan ve Türkiye’nin gönüllere taht kurmuş türküleriyle coşkulu anlar yaşattı. Konsere, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Acar AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer’in yanı sıra birçok davetli katıldı.

“Bu anlamlı günde Azerin’i dinlemekten büyük keyif aldık”

Tüm kadınların gününü kutlayarak sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ben sevgili Azerin’e bu muhteşem konser için bütün Konya adına teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınlarımız için özel bir gün. Başta şehit annelerimiz ve şehit eşlerimiz olmak üzere bütün Türk dünyamızın ve gönül coğrafyamızın tüm kadınlarının Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Hepsine sağlıklı, huzurlu, barış dolu günler diliyorum. Konserimize katılan bütün hemşehrilerime, protokolümüze, değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum, bugün bizi yalnız bırakmadılar. Azerin’in bu muhteşem konserini dinlemek bizim için de büyük bir zevkti. Selçuklu Kongre Merkezimizde pek çok konser icra ediliyor ama bugün hakikaten müthiş bir coşku vardı” şeklinde konuştu.

“Türkiye hep mazlumun yanında olmuştur”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür eden sanatçı Azerin ise, “Türkiye her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştur. Dünyada her zaman haktan yana olan Türk Milleti dün de Azerbaycan’ın yanındaydı bugün de Azerbaycan’ın yanındadır. Tek millet tek devlet olmaya da devam edeceğiz. Azerbaycan’ın vermiş olduğu 44 günlük savaşı Türkiye ve Azerbaycan birlikte kazanmıştır. Tüm şehitlerimize rahmet olsun, gazilerimize Allah can sağlığı versin” ifadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı bayraklarla eşlik edilen coşkulu konser sonrasında sanatçı Azerin’e çift başlı çini takdiminde bulundu.

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