Selçuklu Belediyesinde ağaç budama mesaisi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelinde ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Fiziki belediyecilikte de örnek olan Selçuklu Belediyesi yeşile ve doğaya verdiği önemi yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürüyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan ağaçların bakımını gerçekleştirerek elektrik tellerine temas ihtimali olan ağaçlar ve refüjlerde görüş alanını kısıtlayan ağaçlarda budama işlemini gerçekleştiriyor. İlçenin muhtelif bölgelerinde ağaç bakım ve budama işlemlerini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Selçuklu ilçesinin güzel dokusunu muhafaza etmek için gayret gösteriyor. Ekiplerin budadığı ağaçların dalları ise yongalama makinesiyle talaş haline getirilerek komposit üretiminde kullanılıyor. Tüm yıl boyunca devam eden çalışmalarla birlikte caddeler, park ve yeşil alanlardaki ağaçlar ve bitkilerin düzgün formda kalmaları amaçlanıyor. Ayrıca buradan elde edilen atıklar belirli işlemlerden geçirilerek fidanların dikiminde kullanılan komposit gübre haline getiriliyor.

“Halkımızın güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Spor, eğitim ve kültür anlamında yapılan çalışmaların yanı sıra fiziki belediyecilik faaliyetlerini de aksatmadan sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye olarak halkımızın güvenliğine büyük önem gösteriyoruz. Bu anlamda kaldırım kenarları, parklar ve refüjlerdeki ağaçlarda budama çalışmalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir şekilde sürdürüyor. Tabi çalışmalarımız kapsamında ortaya çıkan ağaç atıklarımız da boşa gitmiyor. Yongalama sistemi ile parçalanan bu atıklar fidanlığımızda kurduğumuz komposit üretim alanımızda komposite dönüştürülerek yine fidanlarımıza gübre olarak kullanılıyor” şeklinde konuştu.