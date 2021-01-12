Selçuklu Belediyesi ulaşılabilirlikte de örnek oldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2020 yılında hizmet masası, elektronik posta, CİMER, telefon ve sosyal medya üzerinden aldığı 120 bin başvuru ile vatandaşların taleplerini yerine getirdi.

Selçuklu Belediyesi kurduğu güçlü iletişim ağları ile ilçe sakinlerinin belediyeye hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyor. Sunulan hizmetlerle vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri kısa süre içerisinde sonuçlandırılıyor. Selçuklu Belediyesi, hizmet masası, elektronik posta, CİMER, telefon, sosyal medya gibi farklı iletişim noktalarından 2020 yılında 120 bin talep aldı. Farklı müdürlüklerin çalışmaları için gelen talepler yerine getirilerek vatandaşların bu hizmetleri daha hızlı almaları sağlandı.

Selçuklu Belediyesi’ne vatandaşlardan en fazla talep hizmet masası üzerinden verilen dilekçe ile geldi. 30 bin 896 kişi belediye binasına gelerek hizmet masasından dilekçe ile taleplerini iletti. 24 bin 843 vatandaş ise telefonla Selçuklu Belediyesi çağrı hatları üzerinden ulaşarak talep ve istekte bulundu. Vatandaşlar; sosyal medya, kurumsal elektronik posta, kurumsal site, faks ve CİMER gibi 16 farklı ulaşım şekliyle 120 bin talep iletti. Öte yandan Selçuklu Belediyesi çağrı merkezine 2020 yılı içerisinde 132 bin 167 başvuru yapıldı.

“Hemşehrilerimizin belediyeye ulaşılabilirliğini kolaylaştırıyoruz”

Vatandaşların taleplerini önemsediklerini ve belediye olarak bu talepler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin bize ulaşmasını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Yazılan dilekçeler; hizmet masası aracılığı ile tek noktadan teslim alınıyor ve ilgili birim tarafından hızlı bir şekilde sonuçlandırılıyor. Hemşehrilerimizin sadece hizmet binamızdan değil çeşitli iletişim platformlarından da belediyemize ulaşabilmeleri için teknolojik imkanlardan da azami ölçüde faydalanıyoruz. Sakinlerimiz elektronik posta, telefon veya sosyal medya yolu ile de belediyemize ulaşabiliyorlar. Gönül ister ki önceki yıllarda olduğu gibi yine hemşehrilerimizle yüz yüze görüşerek taleplerini dinleyelim ancak pandemi sürecinde bu mümkün olmuyor. İnşallah pandemi süreci bittikten sonra hemşehrilerimizle yüz yüze gelerek çalışmalarımızı anlatıp onları dinlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.