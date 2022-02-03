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Selçuklu Belediyesi Şivlilik Çocuk Festivali açıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi şehrin kadim kültüründe yer alan şivlilik geleneğini tüm Türkiye’ye tanıtmak için önemli bir festivale imza atıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından şivlilik etkinliği kapsamında düzenlenen Şivlilik Çocuk Festivali’nin açılışı yapıldı.

KONYA 03.02.2022, 16:51
Selçuklu Belediyesi Şivlilik Çocuk Festivali açıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi şehrin kadim kültüründe yer alan şivlilik geleneğini tüm Türkiye’ye tanıtmak için önemli bir festivale imza atıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından şivlilik etkinliği kapsamında düzenlenen Şivlilik Çocuk Festivali’nin açılışı yapıldı.

Regaib Kandili’nde Konya’da geleneksel olarak kutlanan şivlilik etkinliği kapsamında Şivlilik Çocuk Festivali düzenleyen Selçuklu Belediyesi, festivalin resmi açılışını yaptı. Festivalin ikinci gününde yapılan açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çarşamba günü başlayarak Pazar akşamına kadar devam edecek festival kapsamında çocukların eğlenceli vakit geçireceği oyunlar yer alacak.

Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı çocuk festivali çocuklar ve ailelerden büyük ilgi görüyor. Festival ilk günde 67 bin 310 ziyaretçi ile önemli bir rekora imza attı. Çocuklar ve ailelerinin müzikaller, animasyonlar ve etkinliklerle gün boyu eğlenceli vakitler geçirebileceği Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Festival 6 Şubat Pazar Günü saat 22.00’de sona erecek. Selçuklu Kongre Merkezinde yapılan festivalin açılışına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve vatandaşlar katıldı.

“Şivlilik Çocuk Festivali’ni büyük organizasyonlarla gelenekselleştirdik ”

Programın açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’da şivliliğin yüzyıllardır yaşatılan bir gelenek olduğunu ifade etti. Başkan Pekyatırmacı,“Üç ayların başlangıcında, Recep ayının başında Regaib Kandili gecesinin gündüzünde çocuklarımız sabahları evlerden çıkarlar ve bütün evleri kapı kapı dolaşarak hediyelerini alırlar. Akşama kadar hediyelerini toplayan çocuklarımız sonrasında da bu hediyelerini hem aralarında paylaşırlar hem de ihtiyacı olanlara verirler. Bu bizim Konyamız’ın güzel bir geleneği ve aslında çocuklarımızın yaşattığı bir gelenek. Selçuklu Belediyesi olarak bu geleneği bu yıl bir festivale dönüştürdük. Aslında çocuklarımızın sayesinde böyle bir festivale dönüştü. Burada hem çocuklarımıza çok farklı alanlarda etkinlikler yaptırıyoruz, yarışmalar yapılıyor, müzikaller dinleniyor ve atölyelerde faaliyetler yapılıyor. Çocuklarımız burada aileleriyle de birlikte kaliteli, güzel bir vakti geçirirken yapılan faaliyetlerde kendilerini ifade etme imkanı buluyorlar. Üç ayların başlangıcında böyle bir etkinlikte ailelerimizle ve çocuklarımızla buluşmaktan duyduğumuz memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu ilgiyi görünce, ‘Artık bundan sonra Selçuklu’da Şivlilik Çocuk Festivali büyük organizasyonlarla kutlanacak’ diyoruz. Bütün ailelerimize, çocuklarımıza katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Üç aylarımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Regaib Kandilimiz mübarek olsun diyor, tüm protokolümüze de katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Geleceğe önemli bir miras bırakıyoruz”

Şivlilik geleneğinin Konya’nın eski geleneklerinden biri olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “Bu geleneklerin yaşatılması önemli. Bizim de çocukluğumuzda şivlilik topladığımız bu etkinliği belediyelerimiz büyük bir organizasyona çevirerek hem yavrularımızı eğlendirmek, hem geçmişi yad etmek hem de geleceğe miras bırakmak adına önemli bir organizasyon. Ben başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sizlerin teşrifleriyle bu şenlik anlamını buldu. Tüm aileleri tebrik ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Konya’ya yakışan bir ortam oldu”

Belediyeler olarak şivlilik geleneğini yaşattıklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hakikaten Konya’ya yakışan bir ortam oldu. Yüzyıllardır devam eden bir geleneği belediyeler olarak yaşatmak için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle son yıllarda yaptığımız etkinliklerle çocuklarımız üç ayların geldiğini Regaib Kandili arefesinde hep birlikte yaşıyoruz. Onları dinledikçe de şaşkınlığımız artıyor. Küçücük hallerine bakmadan o kadar güzel cümlelerle olayı anlatıyorlar ki herhalde sözü onlara bırakmak gerekecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İlimizi heyecanlandıran bir faaliyet”

Önemli bir geleneğin geçmişten bugüne sürdürüldüğünü belirten Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Gerçekten böyle bir gelenek bütün ilimizi heyecanlandıran bir faaliyet. Selçuklu Belediye Başkanımızı ve çalışanları tebrik ediyorum. Böylesine insanlarımızın teveccüh gösterdiği, böylesine şehrimiz açısından önem arz eden üç aylarla birlikte üç ayların berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımızın bu geleneklerin aktarılmasının çok önemli bir zenginlik olduğunu ifade ediyorum. Belediyelerimizin bu faaliyetlerinin artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından protokol üyeleri stantları inceledi ve teknoloji gösterilerini izledi.

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