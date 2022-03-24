Selçuklu Belediyesi personelinden kan bağışına destek

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye personeli, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Selçuklu Belediye personeli, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek olmak için kan bağışında bulundu. Selçuklu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına personelin yanı sıra vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışının sağlık açısından faydalı olduğu bilinirken belediye hizmet binasına kurulan stantlarda gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra kan vermesine engel teşkil edecek herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan gönüllü personel ve vatandaşlardan doktor kontrolünde kan alındı. Toplanan kanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan kan bağışı pandemi döneminde de önemini bir kez daha gösterdi. Selçuklu Belediyesi periyodik olarak Kızılay tarafından düzenlenen bağış etkinliklerine destek oluyor.

“Kan bağışı, önemli bir sosyal sorumluluk vazifesi”

Kan bağışına duyarsız kalmadıkları için vatandaşlara ve belediye personeline teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kan bağışı önemli bir sosyal sorumluluk görevidir. Selçuklu Belediyesi olarak ihtiyacın olduğu her platforma destek oluyoruz. Kan bağışı da bizim önemli gördüğümüz bir konu. Bu anlamda Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa belirli periyotlarda kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Kan bağışında bulunmak hem kendi sağlığımız için hem de hayati öneme sahip olan bir sosyal sorumluluktur. Verilen bir ünite kan onlarca insanın hayatını kurtarabilir. Selçuklu Belediyesi olarak kan bağışı kampanyasına verdiğimiz destek bundan sonrada devam edecek” dedi.