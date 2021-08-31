Selçuklu Belediyesi okulları eğitime hazır hale getirdi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ilçe genelinde 171 okulda ot temizliği ve yıkama çalışması yaparak okulları eğitime hazır hale getirdi.

Selçuklu Belediyesi eğitime olan desteğini her platformda sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda 6 Eylül’de ülke genelinde başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde ilçe genelindeki okul bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yer alan 171 okulda dezenfektan ve sabunlu su ile yıkama çalışması yaparken ayrıca bahçe ve çevredeki otların temizliğini yaptı. Çalışmalarla eğitim yuvalarını günlük kullanan çocukların özellikle okul bahçelerindeki oyun zamanlarını ve etkinlikleri temiz bir çevrede gerçekleştirmeleri amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında okul bahçelerindeki temizlik ekiplerince de okul bahçeleri kurumuş otlardan arındırılırken mıntıka temizliği ve temizlik araçlarının süpürmesinin ardından okul bahçesi arasözlerle yıkandı. Yine okul çevrelerinde biriken çöp ve moloz yığınları temizlik araçlarıyla kaldırılarak okulların bulunduğu bölgelerin estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşması sağlandı. Okul ve çevresinin ot temizliğinde 2 ekip 43 personel görev alırken, çalışmalara yıkamada 2 arazöz 2 süpürge aracı da destek verdi.

Selçuklu’da eğitime her fırsatta destek verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yapılan yatırımları ülkemizin geleceğinin inşası olarak görüyor, bu nedenle eğitim yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Eğitim alanında okulların fiziki olarak iyileşmesinden temizliğine kadar çok geniş bir yelpazede çalışma yürütüyoruz. Yaşadığımız korona virüs sürecinin ardından uzun süredir kapalı olan okullarımız yeniden açılacak ve çocuklarımız sınıflarına ve arkadaşlarına kavuşacaklar. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim alabilmeleri için periyodik olarak sürdürdüğümüz okul temizliği çalışmalarını ekiplerimiz bu yıl da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın korona virüs nedeniyle eğitimlerinin yeniden aksamaması temennisi ile 2021-2022 eğitim öğretim yılının çocuklarımız, aileleri ve eğitim camiamız için hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.