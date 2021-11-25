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Selçuklu Belediyesi öğretmenleri unutmadı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Öğretmenler Günü sebebiyle Konya Çimento Güzel Sanatlar Anadolu Lisesinin sahnelediği ‘Cana Dokunmak’ isimli müzikal tiyatroya ev sahipliği yaptı.

KONYA 25.11.2021, 12:35
Selçuklu Belediyesi öğretmenleri unutmadı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Öğretmenler Günü sebebiyle Konya Çimento Güzel Sanatlar Anadolu Lisesinin sahnelediği ‘Cana Dokunmak’ isimli müzikal tiyatroya ev sahipliği yaptı.

Şehre kazandırdığı Selçuklu Kongre Merkezi ile kültür ve sanata farklı bir soluk kazandıran Selçuklu Belediyesi ev sahipliği yaptığı Cana Dokunmak” isimli etkinlikle Öğretmenler Günü’ne özel bir anı bıraktı. Konya Çimento Güzel Sanatlar Anadolu Lisesinin sahnelediği Cana Dokunmak isimli müzikal tiyatroya ilgi yoğun olurken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın Konya’ya yeni bir güzel sanatlar lisesi yapacaklarının müjdesini vermesi salonda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri, Konya Çimento Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Müdürü Rıfat Zengin, okul öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Öğretmenler yol göstericidir”

Tiyatro sonunda misafirlere hitaben konuşma yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak, “Güzel Sanatlar Lisemizin bütün öğretmen ve öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize bugün güzel bir akşam yaşattılar, güzel bir Öğretmenler Günü programı icra ettiler. Öğretmenler her zaman baş tacıdır. Öğretmenler yol göstericidir. Öğretmenler hayatımızın mimarı, hayatlarımızın kurucusu o yüzden öğretmenlerimiz her zaman değerli, her zaman kıymetli Hepsine verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Emniyet, yargı, asker şehitlerimiz olduğu gibi öğretmen şehitlerimiz de var. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün öğretmenlerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı uzun ömürler diliyorum. Biz öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, aydınlık geleceğimizle inşallah hem ülkemiz hem bölgemiz ve tüm coğrafyamız ve dünyamız için ülke olarak bir ışık olacağız. Bunun için herkesin emekleri ve gayretleri var.” dedi.

“Konya’ya yakışır bir Güzel Sanatlar Lisesi kazandıracağız”

Eğitim faaliyetleri noktasında diğer kurumlarla diyalog içerisinde olduklarına belirten Başkan Pekyatırmacı, “Bu kadar öğretmenimizi burada bulmuşken bir müjdeyi de ben vermek istiyorum; Güzel Sanatlar Lisemizle birlikte çok önemli bir çalışmayı başlattık. Projedeki son aşamaya geldik. İnşallah Konya’mıza Türkiye’ye örnek olacak bir Güzel Sanatlar Lisesini hep birlikte kazandıracağız. Konya’mız eğitimin her alanında öncü olmaya devam edecek. Anadolu Liselerimizle, Fen Liselerimizle, İmam Hatip Liselerimizle, Spor Lisemizle, Teknik Liselerimizle ve Güzel Sanatlar Lisemizle inşallah Konya’mız bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da örnek olmaya devam edecek. Ben okul ziyaretimde de ifade etmiştim; bu sahne onlara her zaman açık, istedikleri zaman istedikleri şekilde burada sahne alabilirler. Sizlerle Güzel Sanatlar Lisemizi buluşturmak bize gurur verir. Bu nedenle açık davetimi buradan tekrar yapmak istiyorum. Ne zaman arzu ederlerse Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnemiz onların Bütün değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Program Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın tüm öğretmenler adına orkestra şefi müzik öğretmeni Şenay Arı’ya çiçek takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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