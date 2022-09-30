Selçuklu Belediyesi Konya Günleri’nde yerini aldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi İstanbul’da düzenlenen “Konya Günleri” etkinliğinde tanıtım standı ile yerini aldı.

Selçuklu Belediyesi, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da Konya’nın kültürel zenginliklerinin yanı sıra tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı “Konya Günleri” etkinliğinde açtığı tanıtım standı ile yer aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Selçuklu Belediyesi ziyaretçilere Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille ve Selçuklu Kongre Merkezi başta olmak üzere Selçuklu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra hayata geçirdiği örnek projelerin de tanıtımını yapıyor. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde başta Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul’un ve Konya’nın ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri ile daha birçok önemli isim de Selçuklu Belediyesi’nin standını ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar hakkında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’dan bilgi aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer protokol üyelerine SOBE Vakfı öğrencileri tarafından yetiştirilen sukulent takdim etti. Önemli bir sosyal sorumluluk projesine dikkat çekmek isteyen Selçuklu Belediyesi SOBE’de çocuklara özel kurulan serada yetiştirilen sukulentleri satın alarak onların eğimlerine destek oluyor ve standı ziyaret eden misafirlere bu bitkiden takdim ediyor. Böylece ziyaretçiler, sukulentlerin üzerlerindeki karekod aracılığıyla SOBE’ye ilk bağışlarını yaparak önemli bir farkındalığa imza atmış oluyor.

“Standımızda otizm adına önemli bir farkındalık çalışması yürütüyoruz”

Konya Günleri vesilesiyle Konyalıların, İstanbul’da yaşayan hemşehrileriyle kavuştuklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Etkinlik Konya’mızın tanıtımı açısından son derece önem arz ediyor. Konya’mız tüm dinamikleriyle tüm ilçeleriyle bu fuarda ve İstanbul’da tüm detaylarıyla tanıtılıyor. İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizle bir aradayız birlik ve beraberliğimizi burada fiili olarak da gösteriyoruz. Bizde burada Selçuklu Belediyesi olarak Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Selçuklu Kongre Merkezi, Sille Baraj Parkı, Sille Seyir Tepesi gibi ünü Konya sınırlarını aşan birçok zenginliğimiz ve değerimizi tanıtıyoruz. Bu fuarda ayrıca Türkiye’nin en çerçeveli otizm eğitim merkezi olan SOBE Vakfımızın otizmli çocuklara yönelik çalışmalarında farkındalık ortaya koyuyor, otizm konusunda sürdürülen örnek çalışmalara dikkat çekiyoruz. Bu vesileyle İstanbul’daki hemşehrilerimizi ve tüm İstanbulluları bu farkındalığa ve otizmli çocuklarımıza destek olmak için standımıza davet ediyorum. Ayrıca bu etkinliğe ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediyemize, Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.