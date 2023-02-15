Selçuklu Belediyesi Hatay’da çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Meram Belediyesi ile birlikte depremde büyük hasar gören Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan 12 çadır kentin temizlik hizmetleri için kolları sıvadı.

Deprem olduğu günden bu yana bölgeye yardım eli uzatan Selçuklu Belediyesi, Konya Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri AFAD ile iş birliği halinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede ekipleriyle birlikte sahada bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş depremden etkilenen Reyhanlı ve İskenderun’da incelemelerde bulundu. Bölgede yer alan depremzedelerle de iletişimi sürekli taze tutan başkanlar Konya’nın desteğini her zaman hissettirmeye devam ediyor. Bölgedeki inceleme sonrasında Selçuklu ve Meram Belediyeleri İskenderun’da bulunan 12 çadır kentin çevre sağlığı için temizlik hizmetini üstlendi. Karatay Belediyesi de Reyhanlı’da aynı görevi yürütecek.

“Birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız”

Tüm Türkiye gibi Konya’nın da deprem bölgesi için tek yürek olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlk günden itibaren Konya olarak Hatay’daydık. Pazartesi günü Konya Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu, Meram, Karatay Belediyemiz tüm ekipleriyle, tüm ekipmanlarıyla bütün araç gereçleriyle, iş makineleriyle, personeliyle, idarecileriyle buradaydık. Hatay merkezde oluşturduğumuz koordinasyon sayesinde Karayollarının bulunduğu yerde arama kurtarma faaliyetine katılan ekiplerimiz ayrı bir merkez oluşturdular. Burada içinde bulunduğumuz İnci Bulgurda yine hem yardı faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında hem de buradaki ekiplerin organizasyonu noktasında bir kriz merkezi oluşturuldu. Çok sayıda araç Konya’dan buraya intikal etti. Onlarca yüzlerce tır yardım Hatay’a adeta Konya’dan aktı. Burada ekiplerimiz büyük bir çaba göstererek, gayret göstererek bu gelen yardımları en iyi şekilde depremzede vatandaşlarımıza köylere varıncaya kadar dağıttılar. Elhamdülillah biz Konya olarak üzerimize düşen görevi yaptık, yerine getirdik. Burada yine depremden yıkılan binaların içerisinde arama kurtarma faaliyetlerinde onlarca vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. Ekiplerimiz bu noktada gece gündüz demeden çok yoğun bir çaba içerisine girdiler. Devletimizin bütün kurumları burada. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere burada bakanlarımızla, bütün kurumlarımızla, AFAD’ımızla, Kızılay’ımızla birlikteydik. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye büyük, zorlu bir imtihandan geçiyor. İnşallah hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlukları aşacağız. Biz Türkiye olarak millet olarak, Türk milleti olarak güçlüyüz. Her türlü zorluğun üstesinden geliriz, gelme gücümüz var. Buradaki en önemli gücümüzde birlik ve beraberliğimiz. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim birlik, beraberliğimizi daim etsin diyorum” dedi.