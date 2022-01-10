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Selçuklu Belediyesi GES ile 4 binden fazla ağacı kurtardı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi hizmet binası çatısı ve Kelebekler Vadisi’nde yaptığı Güneş Enerjisi Santralleri (GES) çalışması ile 827 bin kW elektrik üreterek hem elektrik maliyetini düşürdü hem de doğadan 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel oldu.

KONYA 10.01.2022, 13:15
Selçuklu Belediyesi GES ile 4 binden fazla ağacı kurtardı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi hizmet binası çatısı ve Kelebekler Vadisi’nde yaptığı Güneş Enerjisi Santralleri (GES) çalışması ile 827 bin kW elektrik üreterek hem elektrik maliyetini düşürdü hem de doğadan 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel oldu.

Selçuklu Belediyesi GES hamleleri ile tasarruf etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından hizmet binası çatısına ve Kelebekler Vadisi parkında yapılan GES panelleri ile hem tasarruf sağlandı hem de doğa korundu. Selçuklu Belediyesi 2021 yılında GES ile 827 bin 612 kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin yanında 366,63 ton karbon salınımı engellenirken, 4 bin 280 ağacın doğada kalması sağlandı. Hizmet binasında yıllık olarak kullanılan 1 milyon 395 bin 714 kW elektriğin 205 bin 170 kW olan kısmı GES ile üretilerek binanın ihtiyacı olan elektriğin yüzde 14’ü buradan karşılandı. Belediye binasının çatısına kurulan GES sistemi ile birlikte 90,89 ton karbon salınımına engel olunurken, bin 63 ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. Kelebekler Vadisi’nde kurulan ve Mart ayından bu yana faaliyette olan GES panelleri sayesinde ise Kelebek Müzesinin 723 bin 769 kW elektrik ihtiyacının 622 bin 442 kW kısmı olan yüzde 86’sı buradan karşılanmış oldu. Yapılan tasarrufla birlikte 275,74 ton karbon salınımına engel olunurken, 3217 ağacın kesilmemesi ve doğada kalması sağlandı. Ayrıca Kelebekler Vadisi’nde üretilen elektriğin gündüz kullanımının fazlası olan 290 bin 105 kW miktarı da elektrik dağıtım firmasına satıldı. Selçuklu Belediyesi’nin Bağrıkurt Mahallesinde yapmayı planladığı 3.6 mW’lık GES projesinin de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl içerisinde yapılması ve faaliyete geçmesi planlanıyor.

“Belediyemizin ihtiyacı olan elektriği GES’ten karşılamayı hedefliyoruz”

Selçuklu Belediyesi olarak doğal kaynakları verimli olarak kullandıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Günümüzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ve mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda Güneş enerji santralleri en yaygın olarak kullanılan enerji üretme sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Biz de belediye olarak enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak aynı zamanda doğayı korumak için bu çalışmaları yapıyoruz. Belediye hizmet binamızın çatısında başlattığımız GES projesini bir üst kademeye taşıyarak Kelebekler Vadisi Parkımızda bu çalışmayı sürdürdük. Belediye hizmet binamızda üretilen elektrik hizmet binamızın elektrik ihtiyacının yüzde 14’ünü karşıladı. Kelebekler Vadisi’nde kurulan panellerimiz ise Kelebek Müzemizin ihtiyacı olan elektriğin yüzde 86’sını karşılamanın yanında elektrik satışı yapmamıza da olanak verdi. Yaptığımız bu çalışmaların meyvesi olarak bu yıl 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel olduk. Tabi bunun yanında 366 ton karbon salınımına engel olarak doğayı korumayı başardık. İnşallah yıl içerisinde Bağrıkurt Mahallemize kuracağımız GES panelleri ile birlikte elektrik ihtiyacımızın tamamını karşılayıp daha fazla ağacı kurtarmak ve karbon salınımını azaltmayı hedefliyor hem de belediyemize yeni bir gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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