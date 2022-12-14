Selçuklu Belediyesi GES ile 20 bin 203 ağacı kurtardı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi hizmet binası çatısı ve Kelebekler Vadisi’nde yaptığı Güneş Enerjisi Santralleri (GES) çalışması ile 1 milyon 726 bin 684 kW elektrik üretimi yaparak % 18 enerji tasarrufu sağladı.

Selçuklu Belediyesi GES hamleleri ile tasarruf etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından hizmet binası çatısına ve Kelebekler Vadisi parkında yapılan GES panelleri ile hem tasarruf sağlandı hem de doğa korundu. Selçuklu Belediyesi 2022 yılında GES ile 1 milyon 726 bin 684 kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin yanında 1067 ton karbon salınımı engellenirken, 20 bin 203 ağacın doğada kalması sağlandı. Belediye hizmet binasında kurulan 120 kWe GES sistemi ile elektriğin 423 bin 320 kWh enerjilik kısmı güneş enerjisinden üretilerek binanın ihtiyacı olan elektriğin yüzde 15’i buradan karşılandı. Kelebekler Vadisi’nde kurulan 360 kWe sistemli GES panelleri sayesinde ise Tropikal Kelebek Bahçesi’nin elektrik ihtiyacının 1 milyon 303 bin 364 kWh olan yüzde 75’lik kısmı buradan karşılanmış oldu.

“Çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz”

Dünyada artan nüfus ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması noktasında gayret gösteriyor, ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirmek için Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde sürdürülen çalışmalara katkı sunuyoruz. Sürdürülen bu değerli çalışmalara paralel olarak Selçuklu’da temiz enerji adımlarını uygulamaya devam ediyoruz. Çevreye verdiğimiz değer doğrultusunda mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak amacıyla belediye hizmet binamızın çatısına ve Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin hemen yan tarafında oluşturduğumuz alana GES santralleri kurmuştuk. Buralardan elde ettiğimiz enerji ile hem belediyemizin hem de Kelebekler Bahçesinde idari binamızın ihtiyacının büyük kısmını karşılıyoruz. Çalışmaların meyvesini şu ana kadar GES’ten yüzde 18’lik enerji tasarrufu sağlamak suretiyle aldık ve 20 bin 203 ağacı kesilmekten kurtardık. Belediyemizin bütün tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi sistemiyle üretmeyi hedefliyor, böylece kendi enerjimizi kendimiz karşılarken, tasarruf sağlamayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı istiyoruz” dedi.